22歲仔誤入老人旅行團　3招融入勁好玩：大叔送飛吻、大媽約相睇

後生仔與老友記之間的距離究竟有多遠？內地1名22歲男生早前帶同父母出遊，為免麻煩決定參加旅行團，沒料卻誤報1個專門為老人家而設的「夕陽紅旅行團」。男生頓成全團唯一年輕人，起初他與一眾老友記團友相處也感困難，後來憑幫影相打卡、唱歌助興及處理電子登記等3招極速打破隔膜，與大媽大叔打成一片，玩得投入又開心，獲得一段難忘旅程。



22歲男生蔡璧安（右）早前帶同父母參加旅行團，沒料卻誤報1個專門為老人家而設的「夕陽紅旅行團」。他於8天內憑3招極速打破隔膜，與大媽大叔打成一片，獲得一段難忘旅程。（搜狐圖片）

來自四川樂山的蔡璧安現年22歲，即將大學畢業，平日喜歡獨自旅行的他一直希望能帶父母出外旅遊，「我爸媽都快50歲了，沒坐過飛機也沒看過海」，惟他因太忙碌而未能規劃行程，為免麻煩便直接參加了每人3000元、共8日7夜的湛江海南旅行團。沒想到一家三口到達機場時才發現，旅行團的團友竟全是老人家，3人成為了最年輕的團友，「我最年輕，22歲，其次是導遊，40歲，第三小的是我媽，45歲，第四小的是我爸，49歲」。

蔡璧安於旅程途中一直拍片記錄與老友記團友相處的過程，首2天他還未能適應長者的生理時鐘，單是早上6時半須起床準備集合已令他痛苦不堪，正當他以為能在車上補眠，老友記卻沒有放過機會，拿咪大聲唱歌助慶。雖然作息完全不同，大媽大叔也非常體諒蔡璧安，同房大叔為了讓他休息會延後起床時間及叫他起床，大媽也會主動「打包」早餐以免他餓壞。

蔡璧安為了融入老友記，也不怕醜地主動擔當大媽們的攝影師，指導對方擺出不同姿勢「打卡」及拍攝抖音片段，坐船坐車時亦不再只顧睡覺，反而加入合唱炒熱氣氛。到了某些景點，他更會化身半個導遊，如在免稅店幫大叔大媽處理電子登記等，短短時間內與長者們打成一片。

旅程中最令蔡璧安深刻的是，他曾見到有長者興奮致電子女，打算分享旅行的喜悅，沒料有些子女甚至不知道父母正在出遊，反而埋怨他們。眼見老友記掛上電話後表現失落，他只好立即安慰。他憶述，旅途中最開心的是陪大媽們在海邊拍照的時候，形容當時沒有在乎自己是個男生，盡興地披上彩色披肩跟大媽合照及拍片，「老人們對年輕人很有愛，希望年輕人可以多些理解，多抽一些時間來關愛老年人」。

短短相處數天，蔡璧安與大媽大叔建立了深厚感情，不但與同房大叔成為朋友，常常互相調侃及互送飛吻，更獲大媽提出為他安排「相睇」，連導遊也大讚他為旅程帶來許多歡樂，呼籲更多年輕人與長輩一同參加旅行團體驗，「希望更多的年輕人在帶父母出來旅行時，也能加入老年團，體驗的同時給老人帶來快樂」。

嫲孫戀│泰18歲仔睇抖音情迷58歲大媽 苦追成功拍拖1年惹熱議



泰國1名18歲青年玩TikTok（抖音國際版）看到58歲大媽的直播竟然心動，從不缺席觀看了3個月後，決定向「女神」展開熱烈追求，大媽笑言自己從未在網上和年輕男生調情，但終被這位年輕40載的超級小鮮肉攻陷。2人網戀11個月後最近正式見面，至今拍拖1年仍在熱戀，更一起開設頻道分享日常生活。這段「嫲孫戀」在當地引起熱議，雖然有人送上祝福，但亦有人批評大媽應對心智未成熟的年輕男生保持克制，甚至有人質疑他們是假拍拖搏點擊。



泰國18歲男生玩TikTok認識了58歲大媽，2人已今至拍了1年拖。（「wave6」TikTok截圖）