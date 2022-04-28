稱少女想試《人肉農場》情慾場景　男大生照做被控性侵法庭這樣判

【人肉農場】台灣1名少女指控就讀當地大學的鍾姓男大學生，利用冬令研習營指導功課機會，以「未交作業」為由強迫她口交及發生性關係等，認為違反了強制性交及猥褻等罪；惟男大生辯稱是少女看過名為《人肉農場》影片後，想嘗試當中場景，才會答允一同試試，絕無違背對方意願。

檢控方調查後指出，少女指控鍾男強制性交、猥褻部份，由於事發時少女已滿16歲，且沒有證據證明被告違背其意願，故不予起訴；但「打手槍」方面的指控，因少女當時未滿16歲，故鍾男遭起訴違反對未滿16歲女子猥褻行為。



男大生辯稱是少女看過一部名為《人肉農場》影片後，想嘗試當中的「灌精」場景，才會答允一同試試，絕無違背對方意願。（《人肉農場》劇照）

起訴書指出，2019年時少女透過facebook認識了鍾男，2人成為好朋友，翌年2人都參加了當地大學舉辦的冬令研習營，鍾男更剛好是少女的指導「小老師」。

不過幾個月後，少女突然向警方指控鍾男於冬令營以「未交作業」為由，須履行性服務幫他打手槍，又時常向她傳送色情訊息，灌輸很多高中生會透過發生性關係紓壓的錯誤觀念。

台灣名少女指控就讀當地大學的鍾姓男大學生，利用冬令研習營指導功課機會，以「未交作業」為由強迫她口交及發生性關係等。示意圖。（GettyImages）

少女又指控鍾男曾「懲罰」她到酒店嘗試雙方性器官「淺層摩擦」感覺，並保證絕對不破壞處女膜，沒想到鍾男違背承諾性侵得逞，即使見到她下體流血仍沒有停止，事後又多次強迫她發生性關係，因此決定提出強制性交、強制猥褻等控訴。

鍾男則承認與少女發生過性關係，但否認違背其意願。他辯稱少女多次問他如何自慰，以及如何與男性發生性關係等，更希望他示範，還傳訊息說看過名為《人肉農場》的影片，對內裏一些場景感到震撼，想請他幫忙試試感受，他是順應對方要求才這麼做。

《人肉農場》宣傳照。

檢控方調查2人對話紀錄發現，少女雖然指控遭鍾男多次強迫發生性關係，事後卻仍然保持聯繫，且有情慾對話，例如「我兩個月沒來」、「為什麼社會要女生禁慾」等，認為沒有證據證明鍾男違反其意願。

不過，因少女幫鍾男打手槍時未滿16歲，故起訴鍾男對未滿16歲女子猥褻行為，至於強制性交、強制猥褻行為，因發生在少女滿16歲後，且沒證據證明鍾男違反少女意願，故不予起訴。