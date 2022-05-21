公屋收樓上手遺地磚無還原　房署答應拆後師傅反口　租戶問點做好

不少公屋住戶入住後都會裝修一翻，當遷出時便需要還原單位，惟房署會盡量保留單位內保養良好的設備。不過有新租戶在網上投訴，指獲派單位後，發現地磚殘舊且有污漬，向房署主任要求還原卻被反口，令她後悔當時不申請翻新津貼自行還原，並求問網民可以怎樣處理。



有新租戶在網上投訴，指獲派單位後，發現地磚殘舊且有污漬，向房署主任要求還原卻一拖再拖。（FB「香港公營房屋討論區」圖片）

該女網民在facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖，指自己獲編配長沙灣蘇屋邨1個單位，第一次與房署主任見面時，因未有鎖匙無法入屋，卻要求她即時決定交由房署還原單位，或申請數千元的翻新津貼自行還原。樓主當時決定交由房署還原，而第一次和第二次見面時，主任都承諾會拆地磚還完清水樓，沒料其後卻收到電話指師傅反口不願拆地磚，「想要我硬食，如果係唔拆磚，我一早就揀幾千蚊津貼喇」。

從樓主上載的照片可見，單位內已沒有任何設備及家具，只有上手租戶留下的舊地磚，但並不完整，望落去已有明顯大條污漬及裂縫。樓主不禁向網民求救，「請教下，面對咁嘅問題可以點做？」。

不少網民都表示遇過相似情況，最後都要自行聘請師傅重鋪地磚，「我曾經都遇過呢個問題，唔肯拆，個主任叫我用櫃遮住」、「我都是自己起咗個地再鋪過地磚，房處話環保原則，唔會還原，想換過只能自己花錢了」、「我都有類似情況，房署又係話唔會拆，推落工程部，工程部話要睇睇再回覆」。

有人則認為樓主可考慮保留地磚，「慳返整地下嘅錢，而家咁樣最多都係換幾件磚，要求唔高嘅，可以在上面做膠地板」、「可不修，因為就算房署返新都是石屎地冇地板，你個地板要再弄要三四萬以上」。樓主其後更新指，最終收到房署主任的「好消息」，成功爭取還原單位至水泥地。

根據房委會「空置單位翻新津貼」計劃，樓齡在10年或以下的單位可領取的翻新津貼額，為3個月租金。（資料圖片）

根據房委會資料顯示，「空置單位翻新津貼」計劃於1998年推出，旨在為租戶提供選擇，讓其自行進行簡單維修工程或選擇由房署的翻新工程承辦商進行工程。2004年擴大「空置單位翻新津貼」的適用範圍，16至20年樓齡的單位可獲發相等於5個月租金的翻新津貼額，而11至15年樓齡的單位可獲發4個月租金的翻新津貼額。樓齡在10年或以下的單位可領取的翻新津貼額，為3個月租金。