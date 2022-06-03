端午節丨奶奶包糉問親家口味　新抱狂讚「天使」收貨始知自作多情

【端午節】市面上的糉子口味林林總總，但家人親手製作的仍是最為難得。台灣1名人妻日前於網上發文，稱奶奶早前來電，問她的家人喜歡什麼口味的糉。起初她還大讚對方是「天使奶奶」，以為對方主動送上自家製糉子，非常關心她的家人，直至奶奶說了1句「一顆算妳媽媽100元就好」，才無奈發現是誤會。



台灣1名人妻發文，稱奶奶早前來電問她的家人喜歡甚麼口味的糉，起初她還以為對方主動送上自家製糉子，直至奶奶說了1句「一顆算妳媽媽100元就好」，才無奈發現是誤會。（資料圖片）

該名台灣人妻網上發文分享與奶奶的對話經過，稱早前奶奶特意致電表示將會包糉，問她家人喜歡什麼口味及需要的數量，更賣花讚花香稱：「妳剛嫁來，不知道我的糉子有名的好吃齁？」

人妻表示，接到奶奶的來電時心裏非常高興，以為對方非常關心她的家人，過節時主動送上糉子，更形容對方是「天使奶奶」，「想說嫁對人了，老公很好，沒想到婆婆更好，如此關心我娘家，我以後一定要加倍對婆婆更好，把她當自己的親媽」。

過了數天人妻再次接到奶奶電話，對方再次自誇其自家製糉子真材實料，「我用料都很好，不是青菜（台語「隨隨便便」的意思）弄的，光是挑選糉葉、用整顆鹹蛋……balabala講一堆」。

人妻滿心歡喜以為能夠收到奶奶自己製作的糉，沒料對方竟標明價錢，令她大嘆「原來一切是我自作多情」。（《BB來了》劇照）

人妻滿心歡喜以為能夠「取貨」，沒想到奶奶突然說，她媽媽喜歡的糉子不易包，又指食材成本高，「一顆算妳媽媽100元（約27港元）就好，我包了20顆剛好2000元（約535港元），很便宜，好吃我再多包，記得回來拿嘿」。人妻聞言才驚覺自己一直也誤會了，「天使奶奶」一直也是做生意，而非將糉子當作禮物送給她，只能大嘆「原來一切是我自作多情」。

帖文令不少網民笑翻，稱奶奶非常懂得做生意，竟向親人下手，「原來還有這種套路」、「這是強迫購買嗎？」、「利用親情壓力做推銷，好厲害的1招」。亦有網民建議人妻讓丈夫出錢免傷和氣，「2000從老公皮包抽，然後做兩個媽的人情，繳保護費，多好」。