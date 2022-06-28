港鐵App今午抽獎送全年免費車票等！即睇3步參加方法　名額2.5萬

【港鐵／MTR Mobile／回歸抽獎／一拍有獎】為慶祝香港回歸25周年，港鐵今日（6月28日）起至7月12日一連3個星期二，推出「一拍有獎」活動，只要透過MTR Mobile於下午2時至4時，按「立即抽獎」參加，即有機會贏取「港鐵全年免費車票」、「免費單程車票」及電子禮券等獎品，每次送出2.5萬份，三星期合共送出7.5萬份！至於參加抽獎方法及須知，以下一一話你知！



即睇參加抽獎方法▼▼▼

問題一：抽獎日期及時間？



抽獎分別於6月28日、7月5日及7月12日下午2時至4時舉行。

問題二：有什麼獎品？



每輪抽獎將分別送出2.5萬份獎品，包括25份「港鐵全年免費車票」、5000「港鐵免費本地單程車程」、2000份「港鐵商場50元電子禮券」、2000份「港鐵車站商店20元電子禮券」，以及15,975份「港鐵10元車費折扣優惠」。

港鐵一連3個星期二推出「一拍有獎」活動。（資料圖片）

問題三：如何參加抽獎？



步驟一：下載港鐵MTR Mobile及開啟

步驟二：點擊畫面右上方「我的獎賞」進入抽獎頁面，並在「禮遇」中點選「MTR Mobile【一拍有獎 全城拍掌】」

步驟三：往下拉按「進入抽獎頁面」再點擊「立刻抽獎」

點擊「立刻抽獎」。

問題四：獎品先到先得？



登記用戶每個抽奬日內可抽獎1次，並於整個抽獎期內限得獎1次。若抽中獎品，得獎結果會即時於頁面公布，未能得獎的用戶，亦會獲得「100 MTR分」以示感謝參與，並可繼續參加下次抽獎。