文博會群島共振心測爆紅！你是什麼形狀的人？12條問題了解優缺點

你是什麼形狀的人？近日網上瘋傳1個心理測驗，不時有人分享自己是屬於三角形、貓咪形等形狀的人，這個心理測驗其實是台灣宣傳文博會的暖身活動之一，只須完成12條生活化的問題，即可了解自己的個性與優缺點，簡單有趣的心測更由台灣紅至香港，成功吸引大批網民「洗版」轉發。



台灣宣傳2022文博會的形狀心理測驗於網上爆紅。（fb專頁「臺灣文博會」圖片）

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2022台灣文博會將於8月5日至14日舉行，主題為「群島共振」（Resonance Island），並首度離開台北於高雄舉辦。主辦方近日推出形狀心理測驗，邀請網民尋找適合一同暢遊文博會的旅伴。測驗共有12條問題，當中會問及「在生活上，你比較相信自己的直覺還是經驗？」、「坐在大廳等待check in（辦理入住手續），你會從哪裏開始觀察這間飯店？」、「工作上發生很煩人的事，你會傾向怎麼處理？」等。問題會有2或4個選項，全都是深入了解自己的內容，並不複雜。

測驗共有16種「人格形狀」，當中有4個稀有形狀，分別為貓咪形、正1000邊形、盾片狀（scutoid）和無形。完成問題後，根據不同答案的選擇，每個人都會得到不同的「人格形狀」和分析結果，包括你的優缺點、在朋友眼中的形象、理想的生活體驗、適合和你做旅伴的人、常跟你各說各話的人和最適合前往的地方等。

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