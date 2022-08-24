恐怖滑梯！美國巨型波浪滑梯速度太快　多人被凌空拋起再重摔梯面

滑梯除了要刺激好玩，也不應忽略安全。美國有巨型滑梯由於下滑速度太快，導致不少人被「拋起飛離」滑道，再重重摔回梯面，幸好沒有造成嚴重傷害。由於目擊者眾多，他們紛紛掏出手機拍攝影片，頃刻之間已有大量的片段在網上瘋傳。當地自然資源部門不得不宣布滑梯要緊急關閉，以調整速度。



美國貝爾島公園的波浪型「巨型滑梯」深受歡迎，長約12米，有5個波幅，總共有6條滑道，只允許身高在1.2米或以上的遊客使用，而每滑一次則需要1美元（港幣於7.85元）。（「Belle Isle Park - Michigan」facebook圖片）

綜合外媒報道，美國密西根州貝爾島公園（Belle Isle Park）自60年代起，就是當地居民的遊玩好去處，當中最受歡迎的就是其波浪型設計的「巨型滑梯」（Giant Slide）。巨型滑梯長約12米，有5個波幅，總共有6條滑道，只允許身高在1.2米或以上的遊客使用，而每滑一次則需要1美元（港幣於7.85元）。巨型滑梯自2年前因疫情關閉，經當地的自然資源部門管理終於在19日重啟，但園方在短短3個小時後就宣佈「再次關閉」巨型滑梯。

巨型滑梯自2年前因疫情關閉，想不到重開後僅3小時就要再次關閉。（「Belle Isle Park - Michigan」facebook圖片）

事發於19日，巨型滑梯重開，不少大人小孩躍躍欲試，他們按照園方指示把下半身套在麻布袋後「一滑而下」。但由於下滑速度太快，導致遊客在途中被高高「拋起」，再重摔在堅硬的金屬梯面。不少人剛過了2個坡道就「凌空飛起」，嚇到失色尖叫，並以頭項、脊背先着陸，過程非常驚險，萬幸未有造成嚴重傷害。

從目擊者上傳的影片可見，當中不乏有兒童在坡峰高處被拋起後，直接摔到下一個坡峰，亦有人被拋起後失平衡滾落滑梯，畫面十分驚悚。不少人滑至滑梯底部時未能即時爬起，仍躺臥在鋪了軟墊的地上，一臉驚愕，手撫上腰臀，狀甚疼痛。影片又不時傳出孩童尖叫聲，及目擊者又氣又怒的聲音，「我的天，快查看她的情況」、「天啊！不不不！」、「太危險了！」。由於目擊者眾多，大量影片在網上廣傳，這趟「快而顛簸的」滑梯之旅引起民眾不滿。自然資源部門在3小時後宣佈要緊急關閉巨型滑梯，待員工修整速度後再重開，而有消息指園方將於26日重開巨型滑梯。

貝爾島公園於21日在Facebook上發文表示，已對滑梯速度作出調整，「我們已刷洗過滑梯表面，並在設施上噴灑小量水液以控制速度。目前似乎運作得不錯，歡迎大家來試一試。園方還附上滑梯教學影片，提醒民眾下滑要保持上身前傾。然而民眾對公園未有致歉的態度並不買帳，「看圖片就已經令我的脊柱患上創傷後壓力症」、「我有多痛恨我的脊骨，就有多想玩」、「你的員工幾乎用盡全身的力才能『保持前傾』，看來我要先鍛鍊身體」。

（綜合）