OL返工時間移車　被罰着高踭鞋青蛙跳50下受傷　公司拒道歉仲咁講

打工仔返工期間離開崗位數分鐘竟遭體罰？內地1名女售樓員早前於上班時間內，離開工作地點移車，主管發現後以「擅自離崗」為由，罰她在30多名同事面前，穿着高踭鞋青蛙跳50下，令她不慎拉傷肌肉。女子翌日更遭公司禁止接待客戶，導致無法賺錢，她要求公司經理公開道歉，並賠償她的工資及精神損失，惟公司斷言拒絕，形容事件「雞毛蒜皮」，又指停職的決定是因女子曾有其他偷懶行為。事件曝光後引來網民熱議，不少人為女子抱不平，批評公司處罰無理。



內地1名女售樓員早前於上班時間內，離開工作地點移車，主管發現後以「擅自離崗」為由，罰她在30多名同事面前，穿着高踭鞋青蛙跳50下。（微博影片截圖）

事發於９月16日，在武漢1家售樓中心上班的彭姓女子如常上班，「我在9點鐘之前正常到崗並且化好妝」，她打卡後接到保安員電話，要求她協助移車以免阻礙交通，遂離開公司數分鐘「挪了一下車子」。沒想到經理得知事件，便以「擅自離崗」為由，要求穿着高踭鞋及制服的她，在30多名銷售同事前即場青蛙跳50下，更一度挑剔她跳的步伐，「她說『不行，太小步了，要大步跳』、『你自己數啊，我告訴你一個都不能少』」。

彭女以為蛙跳後事件便告一段落，詎料翌日上班時才發現遭到公司停職，遂向公司反映事件，惟公司卻反斥「這是雞毛蒜皮的小事」。她大呻青蛙跳的懲罰導致她肌肉拉傷，連上落樓梯也有困難，而停職亦令她手停口停，「我停崗之後，沒有辦法接觸客戶，沒有辦法賺錢」。愈想愈生氣之下，她決定向內媒公開事件，要求銷售經理公開賠禮道歉，並賠償停職數天的工資以及精神損失費。

彭女向內媒公開事件，要求銷售經理公開賠禮道歉，並賠償停職數天的工資以及精神損失費。（微博影片截圖）

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涉事售樓公司的胡姓銷售經理回應事件時指，處罰彭女的原因是「擅自離崗」，「處罰有跳繩之類的，銷售經理都會有，公司規定就是這樣。我為什麼要賠禮道歉？又沒有對不起彭女士」。胡經理又指，要求彭女停職是因對方工作期間曾有多次擅離職守的紀錄，包括躲在休息間睡覺，上班時間玩手機等，「她的工作情況都不好，所以我覺得她應該停崗接受培訓」。

至於樓盤方面亦指，公司會對彭女另有安排，並非停職，「目前是讓她休息幾天，平緩一下子，再去另外一個項目報到。而且休息的這幾天，只要正常打外勤卡就有工資」。

事件曝光後引來網民討論，不少網民為彭女抱不平，又批評公司根本無權體罰員工及克扣工資，「本來規定就是錯的，不認錯，還認為自己定的處罰標準是正確的」、「打工的人愈來愈沒有尊嚴了」、「縱然員工不該擅自離崗，公司也無權體罰」、「現在有些公司就喜歡搞這種，官僚、形式，不把員工當人看，隨意懲罰」。