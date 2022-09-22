慳到咁？公司壞碎紙機　上司拒買新機反建議手撕　1句嚇呆打工仔

碎紙機的出現就是為了方便人們處理機密文件，以防敏感資料流出。不過最近有打工仔於討論區發文大呻，指公司碎紙機經常壞，上司阿姐發現碎紙機又開始「神神地」時，竟非向公司提出換機，而是要求大家手動碎紙，更表示：「其實我地每個人都自攜碎紙機，就係我哋雙手！」帖文引起熱議，有人指文件數量少還可以人手撕碎，「量多點撕呀？」；亦有網民提醒，碎紙機容易過熱，須不時關機攤涼，更指出阿姐的做法「反而仲易整壞部機」。



有打工仔於討論區發文大呻，指公司碎紙機經常壞，上司阿姐發現碎紙機又開始「神神地」時，竟非向公司提出換機，而是要求大家手動碎紙。（資料圖片/Getty）

該打工仔以「阿姐話我地對手就係碎紙機，唔洗買碎紙機」為題於討論區上發文，表示公司政策要求文件只可用碎紙機撕毁，不可回收或墊枱，但公司購入的碎紙機經常壞，年初剛換新機，近日又開始「卡卡地」。樓主指，上司阿姐使用時亦意識到碎紙機有「少少神神地」，但她卻無意再安排購置新機，反而叫大家手動碎紙，更稱：「其實我哋每個人都自攜碎紙機，就係我哋雙手！」

樓主提到，同事們聽到阿姐一番「偉論」後都十分無奈，直言「真係呆鬼晒」，沒料阿姐立即身體力行，「真係將幾張A4紙搣到細細張先拎去碎紙機碎」。他事後不禁認為阿姐過於節儉，大呻「間公司又唔係佢嘅，點解佢要咁慳家同黐線？仲要迫埋我哋同佢一齊癲」。

帖文引起網民熱議，有人認為阿姐要求不合理，「撕幾張就用手，量多點撕呀」、「要你用手撕幾千張，保證你起水泡」。亦有人指出，碎紙機未必是壞了，「碎紙太耐會過熱要關機攤涼一下，好多時啲人會以為壞咗」，提醒大家不要「成日搏老命去放啲紙去碎」。

有打工仔於討論發文大呷，指公司碎紙機經常壞，上司阿姐近日發現碎紙機又開始「神神地」，竟要求大家手動碎紙，更表示「其實我地每個人都自攜碎紙機，就係我地雙手！」（《無法成為野獸的我們》劇照）

亦有網民指出，將紙張撕碎再放入碎紙機反而更易「整壞部機」，提醒「碎紙機碎紙唔係睇大細係睇厚薄」。另有網民認為，不少打工仔都有種心態，覺得「公家」物品不用「錫住用」，指若每個人都「粗用」碎紙機的話，「咁換幾多次新機都冇用啦！」