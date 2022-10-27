港鐵App今午派$60電子優惠券！3步即領取　爭鮮、屈臣氏都用得

【港鐵MTR Mobile電子優惠券／領取方法／一Click即搶】港鐵MTR Mobile周四（10月27日）將派發共4萬張「車站商店電子優惠券」，總值100萬元，只要在周四下午2時起登入MTR Mobile，就有機會領取合共60元電子優惠券，先到先得。



港鐵MTR Mobile周四（10月27日）派發共4萬張「車站商店電子優惠券」，總值100萬元，（MTR Mobile）

今次港鐵MTR Mobile「一Click即搶」活動，會送出「HK$50車站商店電子優惠券」（消費滿250元減50元，名額：15,000張）及「HK$10車站商店電子優惠券」（消費滿50元減10元，名額：25,000張）。

每位MTR Mobile登記用戶可領取每款電子優惠券1次，即合共60元，數量有限，先到先得。MTR Mobile登記用戶於10月27日下午2時起，按以下方法就有機會獲得優惠券

即睇港鐵MTR Mobile電子優惠券領取步驟▼▼▼

步驟1：點選「我的獎賞」

步驟2：在「禮遇」内點選：「一Click即搶！HK$50車站商店電子優惠券」或「一Click即搶！HK$10指定港鐵商場時裝類別商戶電子優惠券」

步驟3：點選「立即領取」



成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。電子優惠券將於24小時內，加入到「我的獎賞」欄「禮品>有效」頁内，使用期至12月31日，逾期無效。

「車站商店電子優惠券」適用於多間商戶，包括美心西餅、東海堂、奇華餅家、爭鮮外帶壽司、鴻福堂、萬寧、屈臣氏、Giordano等，但不適用於任何繳費、增值服務（遊戲中心除外）、購買禮券、商品代用券、999.9黃金（飾金除外）。