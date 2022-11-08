山東高速公路設三原色奪目激光　閃醒眼瞓司機　雨霧天氣效果更好

在高速公路直路駕駛，司機容易疲倦分神，山東交警近日想出奇招，於青銀高速設置「防疲勞激光燈幕」，令駕駛者們「醒一醒神」，避免犯睏致發生交通意外。



山東交警近日想出奇招，於青銀高速設置「防疲勞激光燈幕」，令駕駛者們「醒一醒神」，避免犯睏致發生交通意外。（「紅星視頻」微博影片截圖）

綜合內地媒體報道，駕駛者劉先生於上周一（10月31日）凌晨5時許駛至青銀高速靠近淄博收費站的路段時，發現公路設置了激光燈，他形容激光「比較驚艷」，又說「非常地感謝設計者們，為我們考慮了這麼多」。從影片可見激光由鮮艷的紅、綠和藍色組成，一閃一閃射向空中，讓人瞬間「激醒」。

報道指，這是山東高速交警聯合運營公司使用的「防疲勞激光燈幕」，這些燈光既不會影響視線，又能通過刺激駕駛員感官形成「防疲勞駕駛」區間，可大大降低行車安全風險和事故發生率，雨霧天氣效果更明顯。交警強調，激光是朝上發射，「不會晃到駕駛員的眼睛」。

有網民大讚激光實用，「山東那個高速真的需要這個，那路也太平直了」、「大山東厲害啦！整得挺不錯啊！」、「為山東高速點讚」、「有時候犯睏還真需要這麼刺激一下」、「廣東高速也有激光燈，估計全國常規化了」。

不過也有人批評，「我怎麼看完反倒是暈呢？」、「我看着眼花」、「晃眼的厲害」、「太炫了，容易分散注意力」、「就因為這個，我停應急車道，發了個朋友圈，扣了6分」、「第一次挺新鮮，第二次就沒效果了」、「有沒有考慮過鳥和動物的感受」、「這樣的炫酷，沒有光污染的嫌疑嗎？」。

（綜合報道）