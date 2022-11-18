消費券｜八達通最快12.16領$1000　14港鐵站設服務大使解答查詢

【消費券第二期$1000/消費券查詢/合資格消費/八達通】八達通公布即日（11月18日）起至11月30日，於14個港鐵站內安排八達通服務大使，每日「朝八晚五」解答市民查詢，協助以八達通領取消費券的市民。



同時八達通提醒，第二階段消費券計算合資格消費額的截數日，最早為11月30日，即只要符合資格，最快12月16日便可領取餘下1,000元。



▼即睇設八達通服務大使的港鐵站▼

14個地鐵站安排八達通服務大使

八達通公布今日（11月18日）起至11月30日，每日早上8時至下午5時，在14個港鐵站安排八達通服務大使，以解答市民查詢。該批港鐵站包括︰

新界︰

屯門港鐵站

荃灣港鐵站

天水圍港鐵站

大埔墟港鐵站

大圍港鐵站

坑口港鐵站

上水港鐵站



九龍︰

樂富港鐵站

佐敦港鐵站

藍田港鐵站

深水埗港鐵站

黃大仙港鐵站



港島︰

太古港鐵站

柴灣港鐵站



最快12.16可領八達通消費券尾數$1000

今年8月7日派發的新一階段八達通消費券，計算合資格消費額的截數日，最早為本月30日，即市民仍有半個月時間累積合資格消費滿4,000元，便可最快在12月16日領取尾數1,000元。

假若在11月30日前八達通消費券「合資格消費」累積總額未達 4,000元，市民亦無須擔心，可按下列消費進度及時間表領取餘下1,000元的消費券。

獲發10,000元消費券的合資格市民，其消費券分四期派發，第三期3,000元的消費券可於 12月1日開始領取，各期消費券的發放時間可參閲以下圖表。

查詢「合資格消費」4大方法

現時市民可透過八達通 App、八達通消費券網站、指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」，或致電八達通消費券客戶服務熱線 2969 5588 查閱有關消費券的紀錄。

消費券不合資格種類

最後提提大家，「不合資格消費」包括9個類別︰政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款和兌換現金。若有任何查詢，亦可致電八達通的熱線2969 5588。