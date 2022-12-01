天氣凍！電熱水瓶24小時保溫超耗電　5大慳電貼士　用這東西更好

冷鋒殺到，本港近日市區氣溫跌至攝氏20度以下，周四（12月1日）更徘徊在16度左右，新界再低兩三度。為迎接轉冷天氣，不少人都出動電毯、電熱水瓶等禦寒神物。不過台灣電力公司提醒，如果把不常使用的電熱水瓶24小時保溫及自動加熱，非常耗電，建議使用快煮壺（又名電熱水壺）代替。



台灣電力公司提醒，如果把不常使用的電熱水瓶24小時保溫及自動加熱，非常耗電，建議使用快煮壺（又名電熱水壺）代替。（資料圖片）

台灣電力公司在facebook專頁發文，指出如果一整天使用電熱水瓶的次數不多，卻讓它24小時保溫或自動加熱，會相當耗電，因而建議可改用快煮壺，需要熱水時才煲水，並將熱水裝入保溫瓶，不用插電保溫。帖文還提醒，快煮壺是高功率家電，應使用專用迴路的插座，避免使用延長線，也應避免與其他電器共用插座。

台電提醒，快煮壺（又名電熱水壺）是高功率家電，應使用專用迴路的插座，避免使用延長線，也應避免與其他電器共用插座。（網上圖片）

不過，如果家中仍在用電熱水瓶，台電亦提議5個小貼士來減少耗電量：首先可善用「省電定時」功能，配合使用習慣設定加熱時間，到要用時才煮沸熱水，減少自動加熱次數，例如上班族可設定到家後再煮沸。

第二是控制水溫，依使用需求設定保溫溫度，溫度調低較省電，如設定90度比98度省電，而要沖奶或喝溫水設定60-70度即可。另外要定期清潔電熱水瓶，因瓶內水垢會影響煮沸時間，保溫時也較耗電；第四則是選購能源效率1級的產品；最後是趁着連續假期或長時間外出時，可關閉電源，省電而且安全。