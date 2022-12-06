正妹畢業下跪相瘋傳！對他行「五體投地大禮」　原因極暖心催淚

大學畢業要如何感謝家人？泰國近日瘋傳一組畢業照片，一名女子在畢業典禮上跪地向一名男子行「五體投地」大禮，引來網民熱議，並揭開了背後暖心滿滿的催淚故事。



泰國近日瘋傳一組畢業照片，一名女子在畢業典禮上跪地向一名男子行「五體投地」大禮。（網上圖片）

從這組照片見到，該女子把畢業袍讓給男子穿上，並跪下行「五體投地」大禮，雙手合十抵在對方腳背上，另有照片見到女子親吻男子臉頰，狀甚親暱。

綜合外媒報道，該女子來自洛坤府（那空是貪瑪叻府，Nakhon Si Thammarat），與男子是兄妹關係。女子指出，她與母親和哥哥同住，由於當年家裏經濟拮据，母親收入無法同時供兄妹上學，於是哥哥決定退學，把讀書機會讓給她。

女子直言，當時自己年紀小，不理解哥哥退學決定，直到媽媽告訴她哥哥退學原因，讓她十分感動，「之後媽媽告訴我，哥哥決定不繼續念書，是因為費用太高，他想幫輕媽媽工作，存錢送我上學」，所以在畢業禮上把畢途袍給哥哥穿上，並行「五體投地」大禮，以由衷地表達感謝哥哥之情。

這段動人故事引來網民熱議，大讚好哥哥，「她的福氣，有這麼好的哥哥」、「這位大哥很偉大」、「有哥的妹妹像個寶」、「正能量！」、「人生懂得珍惜感恩在好不過了」。也有網民認為女子日後要好好報答哥哥，「工作了供哥哥完成學業唄，如果哥哥願意的話」。

據報，女子就讀素叻他尼皇家大學公共行政系，其實已於2018年畢業，惟因新冠肺炎疫情爆發，才延遲到今年領取畢業證書。