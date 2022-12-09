菲傭疑打斧頭？港媽睇手寫單驚見唔同色$66　不敢踢爆：怕佢蝦BB

僱主應否當場揭穿？有港媽發文大呻，指新來3個月的菲傭姐姐懷疑「打斧頭」，還一打就66元，從姐姐提供的手寫單據所見，上面寫有「$66」、「$32」兩個銀碼及11月30日的日期，但兩個數字藍色深淺不一，$66疑為後加上去。許多僱主笑言菲傭姐姐的確這樣寫6字，又教路要阻止外傭打斧頭，最佳做法是周末時親自一次過買齊餸。不過有網民提醒，始終未有證據證明姐姐打斧頭，應試試溝通再下判斷，而且事主也需要菲傭照顧寶寶，別太快破壞關係。



港媽查看菲傭姐姐帶回來的手寫單，發現上面有一筆「$66」特別淺色似後加上去，懷疑是「打斧頭」。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

樓主在facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」匿名發文，稱菲傭來港3個月，「終於學識打斧頭，仲一嚟就66蚊」。照片所見是一張手寫單據，像舊式茶記的落單紙，上面寫有兩個銀碼，分別為「$66」及「$32」，最底是日期11月30日，其中32元和日期用的應該是同一枝圓子筆，66元的藍色字迹則較為淺色。

樓主猶豫是否要踢爆菲傭打斧頭，「但係平時佢幫我湊B，驚佢唔忿氣會蝦我個BB，佢係寫都搵支啱色嘅原子筆啦」。樓主表示，她平時會預先給錢外傭出去買餸，所以那66元菲傭姐姐已袋袋平安，姐姐回家時沒主動交代買了什麼，「係喺我check單時捉到，我都要搵佢傾下喇，睇下佢點答嗰66蚊用咗喺邊」。

港媽稱菲傭姐姐新來3個月，已經開始打斧頭。（示意圖／《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引起熱議，許多僱主稱菲傭真的會將6字寫到似眼睛，「呢個6字的寫法又真係佢哋種寫法」、「個個工人寫個6字都係咁寫，我之前啲工人都係咁寫」，網民指有必要直接問她66元買了什麼，「唔問只會繼續試你底線，之後你仲慘」。

不過，有人認為樓主未有證據，應該先問外傭上面的66元和32元是買了什麼，溝通後發現有證據才下判斷，「可能買漏嘢再買店舖又嫌煩唔肯寫，咪自己寫返」、「因為指控呃錢對人格一種侮辱」，又認為如果要靠她湊寶寶更不宜正面衝突，「費事BB受罪」。也有人建議，「照畀返$32，佢自己應該明白咩事」，亦可嘗試叫菲律抄6字頭的電話號碼對字迹，只付她32元，「如佢開口問，直接搵agent同佢講清楚」、「問佢畫兩隻眼做乜」。

網民建議直接問外傭姐姐那66元買了什麼。（示意圖／《愛回家之開心速遞》劇照）

事件引來不少僱主抱怨，表示經歷過外傭打斧頭，認為最好的解決方法是自己親自去買，減少和姐姐摩擦，「你出去買半個鐘，佢哋會用多一倍時間，喺屋企清潔好過」、「最簡單就係逢weekend自己去街市買定一個星期嘅餸」。如果時間上不許可，可改為網購買餸或要求姐姐去超市。

（facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」）