河南小兄妹「淪街友執垃圾賣」1句話惹哭網民　母解畫結局大反轉

日前，內地1段「小兄妹在街上撿垃圾賣」的影片在網上被廣傳，兩名大約10歲的小孩，蓬頭垢面地在街上撿垃圾賣，後得好心人請他們吃飯。當影片拍攝者問及他們的父母時，女孩一句「不要我們了」更是令人心酸落淚。然而，當影片在網絡上傳開後，事件卻迎來了大反轉，兩個孩子的母親竟表示孩子們是自願去撿垃圾的，而且他們不曾棄養，一切只是誤會一場。



日前，河南布市民發現1對年約10歲的小兄妹在街邊翻垃圾賣，於是上前詢問，沒想到女孩竟表示父母「不要我們了」。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，事件發生於河南伊川縣鳴皋鎮，男子鄧某在街上見到1男1女兩個小孩在街上撿垃圾，孩子們約10歲的，俱是身形瘦削、頭髮凌亂，男孩手中抱着1隻小狗，而女孩就抱着個大麻布袋，鄧某於是上前了解。影片中有男子詢問「你爸爸呢」，而女孩回答「不要我們了」，隨後男子於心不忍，請兩個孩子吃飯。

影片曝光後，不少網民都對孩子們的遭遇心痛不已，認為他們年紀這麼小就被遺棄，要以撿垃圾為生，「他們的未來在哪裏？」，又有人呼籲社會大眾要給他們關愛，還有網友留言稱知道兩個孩子的身世，指他們的父親是殘疾人。一時間，對於兄妹倆撿垃圾為生、發育不良的說法甚囂塵上。

直至2月6日，有當地媒體找到了兩個孩子的母親劉女士，她承認自己有3個孩子，而片中的男孩是她10歲的二兒子，女孩是她8歲的小女兒，但是她否認網上對於她「不要孩子了」的說法。她表示雖然家中經濟條件一般，但是根本沒有殘疾人士，而她的丈夫就在當地打散工，她則在家照顧孩子打理家事，「我從沒有說過不要他們。是我自己的孩子，怎麼會不要呢？」。

孩子的母親劉女士否認網上對於她「不要孩子了」的說法。（《西部決策》微博影片截圖）

劉女士又透露孩子們的伯爺（爺爺的哥哥）經常撿垃圾，兩個孩子總是跟着去。孩子們平日放學或放假都會到鎮上撿垃圾賣，賺取零花錢，步行也就是1公里左右。而拍攝當天應是孩子們弄壞了家中櫃子，父親一時生氣讓孩子出門，他們外出後無事可做便開始撿垃圾。

而鳴皋鎮政府部門亦關注到該段影片，於是帶着禮物上門了解慰問。相關人員表示，經查核，影片中確有不實之處。該家庭並無特別困難，也無殘疾人，而孩子們一直與父母同住，也的確是在上學之餘自願外出撿垃圾。至於女孩為什麼會信誓旦旦說出家人「不要我們了」，該人士則認為「大人經常會嚇孩子說，你再調皮我就不要你了，可能孩子把這話當了真。」。

（綜合）