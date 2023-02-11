年度爽文！炸雞髀被親戚小孩吃光　少女「超狂復仇」引發兩家互毆

為了吃可以去到幾盡，兩家人竟然為雞髀大打出手？最近內地一名14歲少女在網上撰文，表示因為媽媽做的炸雞腿被親戚的小朋友全吃光，向對方家長告狀時反被2指不應和小孩計較，此時小孩再搶走雞髀，她一氣下朝雞髀吐口水兼塞入小孩嘴內，她被對方媽媽毆打，觸發兩家人超激烈打鬥。事件後來更引來村黨支部書記出面處理，事件吸引過萬網民留言點讚，坦言最後結局大快人心，「是年度爽文啊」。



少女表示媽媽做的炸雞腿被親戚的小朋友全吃光，結果一時氣憤與對方起爭執，兩家人大打出手。（小紅書圖片）

網名「鐵餅戰士」14歲少女近日在小紅書以「氣死了，媽媽給我做的炸雞腿全被親戚家小孩吃了！」為題撰文，分享因炸雞髀而引發的兩家互毆事件。她指媽媽在網上買了「炸雞秘方」，共炸了3隻愛心雞髀。快炸好時嬸嬸聞香而來，還帶孫子來看。媽媽見到小孩就問他吃不吃，對方即答：「要！」於是媽媽便說：「給你一隻，其餘2隻留給小姨（事主）吃。」小孩點頭答應。

媽媽將雞髀放在餐桌，小孩竟趁事主行開晾衣服時拿走整碗雞髀，嬸嬸稱跑得太快追不上，結果被他全部吃光。事主非常憤怒決定「報仇」，晚上吃飯時她坐在小孩旁，見到小孩媽媽替他夾雞髀，即一手搶去，同時向對方告狀要求「找數」。

小孩媽媽了解來龍去脈後，不但沒有道歉，更說：「小朋友計較什麼，你愛吃給你1隻。」但小孩此時不肯，更拼命搶去雞髀，令事主再次扯火，「他8歲了，又高又壯，雞髀被搶走了，我氣死了」。

小朋友媽媽知悉事情經過後，拒道歉更叫她不應和小孩計較。（《愛回家之開心速遞》劇照）

事主一怒之下向雞髀吐口水，結果小朋友大哭起來，甚至動手打她、拍臉又抓頭髮，事主馬上還擊打了他一巴掌。結果隨即展開一場「MMA」大混戰，小朋友媽媽發瘋地打事主，事主就拿起熱雞湯潑向對方身上，將口水雞髀塞入小朋友口中。嬸嬸也看不過眼加入「戰場」，將事主扯落地。事主媽媽眼見自己女兒被3人按住打忍無可忍，立即將一盤菜扣在嬸嬸頭上。至於叔叔和小孩爸爸就想衝前打事主媽媽，幸好被事主的爸爸和哥哥擋住。

事主解釋，該小孩其實相當大力，幸好自己是擲鐵餅好手，騎在小朋友身上不斷打他10多巴掌，小朋友媽媽又來扯事主，她即還擊咬對方，場面相當混亂。事主眼睛被打腫，手臂也有多條瘀痕。

事主的眼睛也被打腫，手臂也有多條瘀痕。（小紅書圖片）

事件驚動村黨支部書記前來，這兩家人的互毆才告一段落。由於是對方大人先動手打事主，所以書記要求對方賠償5隻雞腿，並要向事主全家道歉。消息一夜傳遍整條村，所有人都知道她們為雞髀打架。

帖文引來網民討論，表示結局夠爽，「家人維護很難得」、「做得漂亮」、「新年爽文，讚爆」、「現在的小朋友很精，不教訓一下不行」。但也有網民質疑事件真偽，「像是故意編出來」、「這不是特效狀嗎」、「太假了吧，潑人得嗎」。

（小紅書）