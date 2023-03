奧斯卡｜楊紫瓊封后奪「最佳女主角」　網民賽前預測大熱係佢哋

【楊紫瓊/奧斯卡金像獎/最佳女主角】在香港時間今日(13日)上午舉行的第95屆奧斯卡頒獎典禮中,馬來西亞亞裔演員楊紫瓊(Michelle)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/媽的多重宇宙/天馬行空)勇奪「最佳女主角」獎,她早在年初已奪下第94屆國家評論協會「最佳女主角」,又在第29屆美國演員工會榮獲首位亞裔影后殊榮,是次獎項可謂實至名歸。不過,在網民日前私下發起的「賽前預測」中,結果就有所不同。



楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》首次提名奧斯卡「最佳女主角」,便以大熱之姿封后,成為首位華裔影后。(奧斯卡直播截圖)

第95屆奧斯卡頒獎典禮開始前已經備受關注,有網民昨日(12日)於連登討論區以「(開盤)你哋估楊紫瓊拎唔拎到奧斯卡最佳女主角?」為題發文,並羅列出其他最佳女主角候選人的姓名與入圍電影,邀請網民投票預測楊紫瓊能否得獎。

帖文引來網民熱議,支持與反對者差不多各佔一半,有網民認為楊紫瓊表現出色,理應獲獎,「佢真心做得好」、「抵攞啦」,但亦有網民比較支持《TÁR》的影后姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett),「Cate for sure」、「Blanchett啦,Yeoh(楊紫瓊)套戲太胡鬧,上唔到大台」,以及同為熱門人選、《金髮夢露》(Blonde)的Ana De Armas,「夢露啦梗係」、「大愛Ana」。

受各界看好的大熱門楊紫瓊竟不被部份網民看好,根據網民的預測投票,認為她會失落影后寶座的票數以1票領先。不過事實上,香港時間今日(13日)上午舉行的第95屆奧斯卡頒獎典禮中,楊紫瓊一如外界預測,大熱獲得最佳女主角,成為首位華裔影后。

(連登討論區)