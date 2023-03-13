奧斯卡｜楊紫瓊封后奪「最佳女主角」　網民賽前預測大熱係佢哋

【楊紫瓊／奧斯卡金像獎／最佳女主角】在香港時間今日（13日）上午舉行的第95屆奧斯卡頒獎典禮中，馬來西亞亞裔演員楊紫瓊（Michelle）憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／媽的多重宇宙／天馬行空）勇奪「最佳女主角」獎，她早在年初已奪下第94屆國家評論協會「最佳女主角」，又在第29屆美國演員工會榮獲首位亞裔影后殊榮，是次獎項可謂實至名歸。不過，在網民日前私下發起的「賽前預測」中，結果就有所不同。



楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》首次提名奧斯卡「最佳女主角」，便以大熱之姿封后，成為首位華裔影后。（奧斯卡直播截圖）

第95屆奧斯卡頒獎典禮開始前已經備受關注，有網民昨日（12日）於連登討論區以「（開盤）你哋估楊紫瓊拎唔拎到奧斯卡最佳女主角？」為題發文，並羅列出其他最佳女主角候選人的姓名與入圍電影，邀請網民投票預測楊紫瓊能否得獎。

帖文引來網民熱議，支持與反對者差不多各佔一半，有網民認為楊紫瓊表現出色，理應獲獎，「佢真心做得好」、「抵攞啦」，但亦有網民比較支持《TÁR》的影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），「Cate for sure」、「Blanchett啦，Yeoh（楊紫瓊）套戲太胡鬧，上唔到大台」，以及同為熱門人選、《金髮夢露》（Blonde）的Ana De Armas，「夢露啦梗係」、「大愛Ana」。

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受各界看好的大熱門楊紫瓊竟不被部份網民看好，根據網民的預測投票，認為她會失落影后寶座的票數以1票領先。不過事實上，香港時間今日（13日）上午舉行的第95屆奧斯卡頒獎典禮中，楊紫瓊一如外界預測，大熱獲得最佳女主角，成為首位華裔影后。

（連登討論區）