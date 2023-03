奧斯卡｜《奇異女俠》掃7獎　楊紫瓊封后　導演典禮前發文獲激讚

第95屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間今日(3月13日)上午舉行,當中《奇異女俠玩救宇宙》(又譯︰媽的多重宇宙,Everything Everywhere All at Once)狂掃7個獎項,包括最佳原創劇本、最佳剪接、最佳女配角、最佳導演、闊別大銀幕20年、再度演出的關繼威勇奪最佳男配角,以及楊紫瓊大熱獲得最佳女主角,成為首為華裔影后,以及最佳電影,成為今屆大贏家。

《奇異女俠玩救宇宙》導演之一關家永(Daniel Kwan)昨日(3月12日)於奧斯卡典禮前在Twitter發文,稱今日或會遠離社交媒體,明言真心支持所有入圍者,表明唯一請求是希望觀眾懷着感恩寬容的心面對賽果,「特別是如果我們沒拿到你們覺得我們配得的獎項」,大方態度獲一眾網民激讚。



楊紫瓊首次提名奧斯卡「最佳女主角」,便以大熱姿態憑《奇異女俠玩救宇宙》封后,成為首位華裔影后。(奧斯卡直播截圖)

《奇異女俠玩救宇宙》於今屆奧斯卡共獲11項提名,最終奪得7個獎項,當中首度入圍最佳女主角的楊紫瓊以大熱姿態封后,成為首為華裔影后;而在電影中與她飾演夫妻的關繼威(Ke Huy Quan),亦是首度獲提名最佳男配角便成功奪獎,成為第二位獲該殊榮的華裔演員;該片更獲得最佳電影殊榮,成績非常亮麗。

電影導演與編劇丹尼爾(Daniels)組合奪得最佳原創劇本及最佳導演獎項,組合中包括關家永(Daniel Kwan)與丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert),由於兩人皆名為Daniel,因而取名Daniels。得獎名單揭盅後,有網民重推昨日(12日)奧斯卡頒獎典禮舉行前,關家永於Twitter的「預告帖文」,大讚他態度謙虛誠懇,是新一代電影工作者的榜樣。

關家永Twitter帖文提到,相信自己今日會遠離社交媒體,因此希望向支持《奇異女俠玩救宇宙》的觀眾表達心聲,「我對所有粉絲的最後一個請求就是,明天請懷1顆感恩寬容的心,特別是如果我們沒拿到你們覺得我們配得的獎項」。

《奇異女俠玩救宇宙》導演與編劇關家永(Daniel Kwan)與丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert),贏得最佳原創劇本及最佳導演獎。(奧斯卡直播截圖)

他表示,自己深愛每部入圍的電影,以及所有參與製作的工作人員,「我已經獲得我想要的一切,沒有必要替我們發怒。無論拍得多好,沒有一部電影值得橫掃一切獎項,我是真心支持每一位入圍電影工作者。謝謝你們陪伴我度過這段瘋狂的旅程,你們的支持對我來說意義重大」。他亦開玩笑向討論《奇異女俠玩救宇宙》的觀眾喊話:「對不起,我們永遠毀了你們心中的電影,我希望能在下次補償你。」

網民看過關家永的Twitter帖文,大讚他態度誠懇又得體,無論能否獲獎亦值得尊重及支持,「我一直受到你的作品啟發,尤其是你們對每件事所異於常人的投入和熱情,看到《奇異女俠玩救宇宙》獲得的正面反應真是太棒了」、「真心恭喜,華裔電影工作者在荷里活又開啟了新的一頁」、「你的態度絕對付值得今時今日的電影工作者效法,我希望您知道這電影以最好的方式影響了我,並改變了我看待生活和世界的方式,我會繼續支持你們」。