奧斯卡｜《奇異女俠》掃7獎　楊紫瓊封后　導演典禮前發文獲激讚

第95屆奧斯卡頒獎典禮於香港時間今日（3月13日）上午舉行，當中《奇異女俠玩救宇宙》（又譯︰媽的多重宇宙，Everything Everywhere All at Once）狂掃7個獎項，包括最佳原創劇本、最佳剪接、最佳女配角、最佳導演、闊別大銀幕20年、再度演出的關繼威勇奪最佳男配角，以及楊紫瓊大熱獲得最佳女主角，成為首為華裔影后，以及最佳電影，成為今屆大贏家。

《奇異女俠玩救宇宙》導演之一關家永（Daniel Kwan）昨日（3月12日）於奧斯卡典禮前在Twitter發文，稱今日或會遠離社交媒體，明言真心支持所有入圍者，表明唯一請求是希望觀眾懷着感恩寬容的心面對賽果，「特別是如果我們沒拿到你們覺得我們配得的獎項」，大方態度獲一眾網民激讚。



楊紫瓊首次提名奧斯卡「最佳女主角」，便以大熱姿態憑《奇異女俠玩救宇宙》封后，成為首位華裔影后。（奧斯卡直播截圖）

《奇異女俠玩救宇宙》於今屆奧斯卡共獲11項提名，最終奪得7個獎項，當中首度入圍最佳女主角的楊紫瓊以大熱姿態封后，成為首為華裔影后；而在電影中與她飾演夫妻的關繼威（Ke Huy Quan），亦是首度獲提名最佳男配角便成功奪獎，成為第二位獲該殊榮的華裔演員；該片更獲得最佳電影殊榮，成績非常亮麗。

電影導演與編劇丹尼爾（Daniels）組合奪得最佳原創劇本及最佳導演獎項，組合中包括關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），由於兩人皆名為Daniel，因而取名Daniels。得獎名單揭盅後，有網民重推昨日（12日）奧斯卡頒獎典禮舉行前，關家永於Twitter的「預告帖文」，大讚他態度謙虛誠懇，是新一代電影工作者的榜樣。

關家永Twitter帖文提到，相信自己今日會遠離社交媒體，因此希望向支持《奇異女俠玩救宇宙》的觀眾表達心聲，「我對所有粉絲的最後一個請求就是，明天請懷1顆感恩寬容的心，特別是如果我們沒拿到你們覺得我們配得的獎項」。

《奇異女俠玩救宇宙》導演與編劇關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert），贏得最佳原創劇本及最佳導演獎。（奧斯卡直播截圖）

他表示，自己深愛每部入圍的電影，以及所有參與製作的工作人員，「我已經獲得我想要的一切，沒有必要替我們發怒。無論拍得多好，沒有一部電影值得橫掃一切獎項，我是真心支持每一位入圍電影工作者。謝謝你們陪伴我度過這段瘋狂的旅程，你們的支持對我來說意義重大」。他亦開玩笑向討論《奇異女俠玩救宇宙》的觀眾喊話：「對不起，我們永遠毀了你們心中的電影，我希望能在下次補償你。」

網民看過關家永的Twitter帖文，大讚他態度誠懇又得體，無論能否獲獎亦值得尊重及支持，「我一直受到你的作品啟發，尤其是你們對每件事所異於常人的投入和熱情，看到《奇異女俠玩救宇宙》獲得的正面反應真是太棒了」、「真心恭喜，華裔電影工作者在荷里活又開啟了新的一頁」、「你的態度絕對付值得今時今日的電影工作者效法，我希望您知道這電影以最好的方式影響了我，並改變了我看待生活和世界的方式，我會繼續支持你們」。