司機網上搵人頂分　標明雪藏牌、等錢使優先　網民斥明目張膽犯法

因超速駕駛或其他道路違規事項而被記分是不少「搵食車」司機常遇的情況，網上流傳相片，顯示有司機在駕駛群組公然發文找人「頂分」，聲稱「駕駛滿分、等錢使或雪藏牌人士」優先，暗示會就「頂包」行為提供報酬。網民看過圖片也直斥相關行為猶如明目張膽犯法，「夠膽明刀明槍妨礙司法公正」、「可能係教唆犯法」。



網上流傳相片，顯示有司機在駕駛群組公然發文找人「頂分」，聲稱「駕駛滿分、等錢使或雪藏牌人士」優先，暗示會就「頂包」行為提供報酬。（車cam L（香港群組）圖片）

相關帖文截圖於不同facebook駕駛群組流傳，可見有網民出價123元，招攬有興趣人士提供「頂分」服務，更標明「駕駛滿分且等錢使人士或雪藏牌人士請聯絡我」，估計與付費要求他人代為提供司機資料用作記分有關。帖文發出短短13分鐘內，有網民便直接留言表示「有意」。

樓主未有於帖文說明「頂分」詳情，網民估計有司機因本身的駕駛執照已記滿一定分數，但再次做出違例行為並被偵測到，為免被強制修習駕駛改進課程，甚至遭到停牌，便決定出錢聘用「代客頂分」服務。

相關帖文截圖可見，有網民出價123元，招攬有興趣人士提供「頂分」服務，更標明「駕駛滿分且等錢使人士或雪藏牌人士請聯絡我」。（fb「車cam L（香港群組）」圖片）

帖文一出即引來不少駕駛者討論，不少人直斥相關帖文猶如公然犯法，「咁樣頂分，分分鐘要坐監」、「夠膽明刀明槍妨礙司法公正」、「公開買分咁張揚？」、「可能教唆犯法」。

亦有人認為樓主未必有犯罪意圖，惟相關帖文的確引人聯想，「回頭是岸，無謂害人啦，快啲自我釘牌算啦！免得下次炒得仲勁」、「想請個安全司機啫，大家諗太多」、「或者佢只係喜歡與安全駕駛人士做朋友呢，等錢使嘅人佢又肯請飲請食咁啫」。

根據《刑事訴訟程序條例》，「妨礙司法公正」屬嚴重罪行，一經定罪可被處以7年監禁及罰款。至《道路交通條例》列明，車主及司機有責任向警方提交於交通罪行發生時涉案車輛司機的資料，否則有機會被判處監禁6個月及罰款1萬元。