單身聯誼會現「悲劇男女比」　主辦方停男性報名　網民：男上加男

不准男生報名了！多間台媒及討論區日前瘋傳爆笑消息，台南市政府民政局和正統鹿耳門聖母廟將於月5月21日合辦大型聯誼會，供單身男女相睇，未料開放報名首天出現嚴重男女失衡，原預計男女雙方各120人，結果第一天就出現170男、僅30女的局面，主辦單位急停止男性報名。事件令網民爆笑，紛紛以「男」字開頭爆笑留言，又揶揄活動名本身就暗示結局，「台男（南）聯誼會」，但不少人認為沒必要阻止男生報名，台星炎亞綸也在帖文留言說：「男男也可以呀。」



台南市政府民政局和正統鹿耳門聖母廟舉辦聯誼會，開放報名後男女比例一度嚴重失衡。（「正統鹿耳門聖母廟」fb圖片）

台媒報道，台南市政府民政局和正統鹿耳門聖母廟將於5月21日舉行聯誼會，名為「戀在鹿耳門‧月老牽良緣」，供25至45歲的單身台南市民參加，活動地點在聖母廟月老殿，希望「月老」助有緣人牽線。不過12日開放報名後，主辦方突然停止男性再報名。

原來開放報名首日有爆多男性參與，多達170人，而女性報名者僅30人，主辦方未料到男女比例會嚴重失衡，原預計男女各120人，只好停止男性報名。facebook專頁「台南式 Tainan Style」分享活動停收男性的消息，「期待現場的男性們發展出不錯的姻緣」，令網民不停爆笑留言，更在PTT等討論區引起熱議。

網民笑言活動名「台男（南）聯誼會」本身就暗示結局，「腐城戀情談起來」，又紛紛以「男」為關鍵字留言，「男上加男」、「台南台男」、「男男自語」、「就說台男單身聯誼了啊」、「左右為男」、「男以言語」、「男以忘懷」、「進退兩男」、「只男而退」。

不少網民覺得叫停男生報名沒必要，「交男朋友不就行了」、「男男也是有機會啊」，甚至引來台星炎亞綸留言說：「男男也可以呀。」

事件在網上瘋傳，加上主辦方早已停止男性報名，正統鹿耳門聖母廟其後在fb宣布，女生的報名人數亦超標兩倍，故開放報名3天就必須關閉表單，原訂截止日期是26日。

（綜合）