護士要求買「乒乓球拍」　家屬頻撲個半鐘買錯被取笑　惹網民狠批

各行各業也有行內的獨特術語或專有名詞，行外人聽不明白也是正常不過的事。台灣近日有護士要求家屬為病人購買「乒乓球拍」，本來意指約束用的手套，但雙方疑未有溝通清楚，家屬花了個半小時，經過一輪頻撲竟買回運動用的乒乓球拍。護士事後拍照發文分享，笑言事件荒謬，惟帖文一出卻引來網民狠批，認為護士沒同理心，不但未有確認家屬明白指示，更要對方懷着擔心家人的心白走一趟。



台灣近日有護士要求家屬為病人購買「乒乓球拍」，本來意指約束用的手套，但雙方疑未有溝通清楚，家屬花了個半小時，經過一輪頻撲竟買回運動用的乒乓球拍。（fb「靠北護理師」圖片）

相關帖文早前被投稿至facebook專頁「靠北護理師」，有護士分享稱早前要求家屬購買用作約束病人的手套，交代過程疑說了行內術語「乒乓球拍」，以為對方會明白。

沒想到家屬花了一個半小時卻擺了大烏龍，竟購回運動用的乒乓球拍一對。該名護士看到「乒乓球拍」不禁發笑，又拍下照片發文，形容事件荒謬，更取笑病人家屬：「沒買乒乓球怎麼玩？」而專頁刊出帖文時亦加上「今日最好笑」的形容。

帖文一出引來網民討論，有明白「乒乓球拍」意思的網民笑指家屬的誤會可愛但能理解，「我之前也有遇過！看到當下差點噗呲笑出來」、「家屬太可愛了，先笑一下再出發，我們這邊是說網拍約束」、「太可愛又太認真的家屬啊」、「他一定很疑惑，怎麼可能要買這個」。

不過更多網民卻狠批涉事護士不但不專業，亦缺乏同理心，「一點都不好笑！身為護理人員和家屬溝通的時候，應該用簡單明瞭的方式解釋，而不是說着只有自己明白的術語，事後再責怪家屬」、「想想看家屬因為不懂所以四處奔走了一個半小時還找不到，只好買這個的心情，妳還會覺得好笑？還會覺得荒謬？」、「慶幸我遇到的護理師都很棒，清楚說明是約束用乒乓手套，需採購的物品會直接開紙本清單」。

「靠北護理師」的專頁管理員事後更新，坦言刊出帖文時考慮不周，「當初的確沒想到家屬的感受，在此對於曾經買錯的家屬道歉」，又指事件讓同業反省與病人家屬溝通時需要更細心，而且要做好衛生教育，「讓我們反省並不是所有人都懂得我們的術語，也證明了衛教的重要性！」。