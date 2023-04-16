護士長叫短休時「可去跟醫師睡」　新人嚇呆急問師姐　真相笑死人

醫護人員採取輪班制，返工期間短休「叉足電」才能繼續工作。近日台灣有醫生分享妻子剛當上護士時的趣聞，當年妻子獲護士長告知，休息1小時期間「可以去跟醫師睡」，讓她大吃一驚，隨後一直觀察，發現沒有師姐遵從走入醫生值班室，她鼓起勇氣詢問其他師組，真相笑翻網民。



台灣奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在facebook分享妻子剛上護士的趣事。（陳志金facebook圖片）

台灣奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在facebook指，妻子突然分享她剛當上護士的趣事，當時護士長告訴大家返朝八晚五，中午可以休息1小時，叫她「可以找個地方睡一下」，陳太不清楚可以去哪兒休息，護士長突稱「可以去跟醫師睡」，而且表明「是你（陳太）的權利」，陳太當然不敢「跟醫師睡」，一直看着醫生值班室不敢進去，心想：「護理長怎麼那麼open？怎麼會理直氣壯的說這是我的權利？」

陳志金指出當時妻子「會不會想太多？有可能值班室裏有很多張床？或者有上下上舖？還是那時候的住院醫師是女的？」。

妻子分享的趣事笑翻陳志金。（陳志金facebook圖片）

妻子繼續解釋「不敢問人、也不敢說出去，就一直觀察，看看學姊們有沒有人進去醫師值班室，結果都沒看到半個」，當時更懷疑「該不會護理長看我呆呆的，想整我？」，後來忍不住鼓起勇氣詢問師組，對方笑說：「護理長是叫你去『更衣室睡』（普通話發音和跟醫師睡接近）啦！不是叫你去『跟醫師睡』！你想太多了！』」

護理長一句「可以去跟醫師睡」，當場嚇呆陳太。（Getty Images）

妻子後來補充：「可是，該來的躲不掉，後來老天爺還是懲罰我跟醫師睡，而且還要睡一輩子！」陳志金形容「這笑話的回馬槍太強」，事後呼籲「各位資深護理師，千萬別跟新人說『可以去更衣室睡』喔，要說『更衣間』」。

帖文引來不少網民留言，笑指「謎底揭曉的那刻，我大笑，哈哈哈哈哈！」、「還好有問學姐！不然可能…要提早結婚了…」、「這個好好笑」。