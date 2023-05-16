30歲男以情趣用品自慰觸電亡　直腸卡住乒乓波　驗屍揭藏驚人異物

每個人都有不同性癖好，但最重要小心安全。捷克1名與父母同住的30歲單身男子早前在房內自慰，不但身穿女性連身泳衣，而且用繩緊纏身體，甚至使用電動情趣用品按摩取得快感。詎料男子追尋刺激期間情趣用品漏電，他最終觸電身亡，陰莖附近位置留有被燒傷痕跡，經解剖驗屍後，發現死者直腸內卡住1顆乒乓球，而體內有更驚人發現。



男子在房內穿上女性連身泳衣自慰，惟使用情趣用品期間漏電，最終觸電身亡。（資料圖片）

這宗樂極生悲的意外發生在捷克，由醫生在醫學雜誌公布，30歲男死者單身，事發當日獨自在家中房間內自慰，同住父母發現他反鎖房內數小時，敲門後久久未獲回應，於是決定報警求助。消防員破門入房時發現男子昏迷倒在地上，旁邊有1個仍然連接電源的電動按摩器，當時他穿上女性連身泳衣，身體包括頸腳被膠繩緊緊纏繞，惟最終證實不治，並在死後48小時進行驗屍。

警方調查後相信事主沉迷「非典型戀物窒息式性愛」，當他在房內自慰時，情趣用品突然漏電，導致他當場觸電死亡，陰莖上面幾吋位置的皮膚遭到燒傷，與按摩器上方外部形狀相符。

死者直腸內有1個乒乓球。示意圖。（網上圖片）

法醫其後在死者腸道內發現2件異物，其中1件是裝在半透明膠盒的避孕套，寫有事主名字等內容，尺寸大約5.5厘米；另1件異物是塑膠圓柱體，附有1個用保鮮紙固定的乒乓球，大約9厘米長，一併卡在其直腸中。

醫生在雜誌亦提到，目前記錄超過500種「性偏好」症狀，不少都有可能在性愛過程中發生致命意外。

（綜合）