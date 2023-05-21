自認樣衰冇身材港女列26條擇偶條件：1.78米高、肌肉男、養得起我

「你揀人時，人揀你！」有港女近日於社交平台Instagram列出26條擇偶條件，包括身高須有178厘米以上、「肌肉大隻仔」，「唔嫌我樣衰」、「唔嫌我完全冇身材，又肥又冇波，對腳又粗又短」等，諸多要求惹來網民嘲諷「睇下個樣值唔值先啦」、「全世界都唔知搵唔搵到個咁嘅人，佢諗到咁多條件出嚟都幾好嘢」、「有都唔揀你啦」。



有港女近日於社交平台Instagram列出26條擇偶條件。（Instagram截圖）

該港女於Instagram回應網民有關交男友條件的匿名提問，於限時動態列出如一匹布長的要求，包括「高過我（178以上）」、「正常樣帶得出去見人唔失禮」、「接受到我所有過去」、「肌肉大隻仔」、「肯儲錢，投資，養得起我」、「唔嫌我樣衰」、「唔嫌我完全冇身材，又肥又冇波，對腳又粗又短」、「唔會綁住我，可以放我出去玩，我會乖」。

該港女強調是曾經的擇偶條件，指出「依家我答你唔到」，不過已引起網民嘩然，更被人截圖至連登討論區，以「呢條港女啲擇偶條件會唔會癲咗啲」為題發文，樓主嘲諷她「塊X鑲金？」。

港女諸多要求惹來網民嘲諷「睇下個樣值唔值先啦」、「有都唔揀你啦」。（《獨家試愛》劇照）

不少網民直言該港女「大想頭」，「性格上嗰啲要求連老竇老母都未必做到晒」、「要有腦同識字先，係孤寒，我睇見啲錯別字就火起」、「最緊要有錢，有錢就冇缺點」，甚至有人取笑其外表，「MK妹，成身紋身」。

有網民點醒港女指出若自身有相應條件，才有機會找到高質男友，「係得，但自己都要有同等嘅料」、「其實有揀擇唔係有問題，但人哋唔揀你先係問題之嘛」、「每次見到啲人網上公開講自己擇偶條件一定成張list咁寫出嚟就覺得好好笑，你係咁掂咁搶手，一早嫁畀有錢佬啦，仲使出嚟講經」。

不過也有網民為港女辯護，「寫吓夢想其實ok，實現唔到啫，又真係唔使話人，發吓白日夢都唔畀咩」。