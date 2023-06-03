男房東殘殺女租客！切石機分屍、頭顱棄垃圾場　恐怖行兇經過曝光

印度近日發生1宗駭人聽聞的碎屍案，女死者與男疑犯不僅是租客與房東關係，同時牽涉債務問題。男房東向女租客借錢不還，不想再被女租客追債，於是將她殺死，並用切石機分屍，他斬下對方頭顱棄置垃圾場，其餘殘肢則藏於家中等待時機棄屍，其間還用死者手機傳訊給親友，偽造她仍活着的假象。天網恢恢，最終事件被揭發，男疑犯被控以謀殺及銷毀證據罪。



印度48歲男戶主莫漢（B. Chandra Mohan）涉嫌因金錢糾紛殺害女租客被捕。（網上圖片）

綜合外媒報道，5月17日，印度海德拉巴（Hyderabad）穆西河畔垃圾場內，有民眾發現1個黑性膠袋中裝着1個女性頭顱，於是報警處理。警方初步判斷為謀殺分屍案，並即時成立專案小組，以調查死者身分。經查證，死者為55歲護士雷迪（Yerram Anuradha Reddy），租住在附近的迪蘇赫訥格爾區（Dilsukhnagar）。隨後1周，警方翻查附近監控，最終鎖定嫌犯為48歲男房東莫漢（B. Chandra Mohan），並在他家中雪櫃找到雷迪部份殘肢，於是將他逮捕歸案。

印度海德拉巴穆西河畔垃圾場內，有民眾發現1個黑性膠袋中裝着1個女性頭顱，於是報警處理。（網上圖片）

莫漢被捕後坦承殺人經過及動機。據了解，莫漢報稱為保險經紀，與死者雷迪相識已有15年。他的父親多年前在雷迪工作的醫院接受手術，因而促使兩人認識。後來雷迪與丈夫分居需要另尋住所，莫漢就將名下某物業的1樓租予雷迪，直至案件發生。不過，兩人自5年前起就不時因金錢爭執。

55歲女死者雷迪與疑犯相識多年，疑因金錢糾紛被殺。（網上圖片）

莫漢於2018年向雷迪借了100萬盧比（約9.5萬港元）進行投資，並承諾會給她帶來豐厚報酬。不過，他投資失利，血本無歸，只能償還部份欠款，於是想向雷迪再度借錢投資。不過，雷迪擔心追不回欠債，拒絕請求，並要求莫漢早日還錢。直至案發前，莫漢仍然虧欠雷迪70萬盧比（約6.6萬港元），兩人數年內不時因這筆款項爭吵，莫漢因此動了殺心。

及至本月12日，雷迪再次與莫漢就欠款發生口角，莫漢用事先藏好的利刃刺向雷迪胸腹，將她殺死。殺人後，他用雷迪手機傳訊給她親友，偽造她仍活着及搬走的假象。然後他買了2部小型石材切割機，將雷迪屍體分割成6份，他先將死者頭顱割下，再將四肢藏於雪櫃內，至於軀幹則用藏在行李箱內以便日後棄屍。其間，為免屍臭引人懷疑，他使用了大量消毒噴霧及香水噴灑在殘骸附近。5月15日，莫漢將裝有雷迪頭顱的黑性膠袋丟棄在穆西河畔垃圾場，最終事件被揭發。

警方從莫漢手機發現他曾搜尋如何處理屍體，認為他是有預謀犯案。目前，莫漢被控以謀殺及毀滅證據，仍被拘留。而雷迪遺骸則被送到醫院進行屍檢，警方指初步可肯定遺骸已悉數尋回。

（綜合）