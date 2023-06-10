夾萬連鎖匙反鎖！港媽網上求救　網民提有後備匙　後續答案更崩潰

鎖匙都放進了萬夾，點做好？有港媽早前發文求救，指有日打開夾萬取現金出糧予家中外傭後，未有留意遺留了夾萬鎖匙遺就關門鎖上。她指由於該夾萬屬舊款，而且沒有連接電源，苦惱應該如何開鎖。帖文引來網民討論，紛紛爆笑獻計，例如「掟落彈弓床」、「行雷時拎去窗口」等，又提醒夾萬該有後備匙，建議港媽先尋出來，沒料到港媽卻崩潰回應「知自己無手尾，所以扣埋咗一齊呀」，最終她決定先以正常方法一試。



有港媽指大意把夾萬鎖匙反鎖在夾萬內，只好向網民請教處理方法。（親子王國討論區圖片）

該名港媽日前於親子王國討論區發文，指周二（6日）開了家中夾萬取現金出糧予外傭，其間「唔小心放埋條鎖匙入去」卻未有為意，順手將門關上後才驚覺自己將夾萬連同鎖匙和後備匙一同反鎖，「我又勁低能，知自己無手尾，所以（鎖匙和後備匙）扣埋咗一齊呀，今次真係大鑊了」。

港媽指，夾萬於多年前購入，目前已經沒電，因此未能使用密碼開鎖。不過可幸的是，夾萬內沒有放置急需使用的證件或貴重物品，即使要花時間處理也不會帶來太多不便，「好彩證件另外放，全部都係利是錢同外幣，唔算話好緊急，不過真係好嬲自己咁白癡。一陣搵下有冇得叉電先，我見係電池，唔覺有叉電插」。

網民看過帖文也爆笑留言，同時紛紛獻計及分享類似經驗，「我花過$700找開鎖佬爆鎖，但個夾萬之後用唔到」、「咁多人爆格，即場打開又有，成個夾萬拎走慢慢打開亦有，所以你放心呀，開返係遲早問題」、「搵返夾萬公司，10年前試過，好似700蚊，我同你一樣，鎖匙在夾萬內，非常安全，因為自己都開唔到」。

網民看過帖文紛紛留言，舉出不少爆笑開鎖方法。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有網民則獻計，建議樓主無辦法下可試試以「奇招」解決，「之前都係唔見咗鎖匙又冇晒電，認真，我掟落彈弓床，真係開到」、「我同我老公夜媽媽睇咗幾十條YouTube片都開唔到，我老公把幾火拎起個夾萬掉咗落床，結果彈開咗」、「行雷嗰時拎去窗口啦」、「成個夾萬畀個姐姐，話你出糧啲錢喺裏面，叫佢諗方法打開佢」。

樓主其後留言，稱目前打算先網購萬用夾萬鎖匙嘗試，「感激各位姐妹幫忙，我試下淘條夾萬鎖匙，希望成功」。她亦表示會致電夾萬公司，了解開鎖費用及尋求意見，又稱經過今次教訓，日後必定會妥善保管夾萬鎖匙和後備匙，「我一定分返開，不過係驚唔見啫，唉」。