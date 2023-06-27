旅發局維港水上音樂會派飛　陳慧琳馮允謙登場　做齊3步免費睇騷

【開心香港】旅發局今年夏天為大家帶來全新搞作，涵蓋音樂、街頭藝術及極限運動表演等多元化活動盡在海濱，全城免費參與齊齊開心放暑假！

香港旅遊發展局（旅發局）7月8日起一連5個周六、日（共10天）晚上，於灣仔海濱舉行「樂聚維港嘉年華」，除特色街頭藝術及極限運動表演外，還有20場維港水上音樂會，邀請了逾40組來自本地、內地、台灣、韓國及馬來西亞等地歌手樂隊獻技，天后陳慧琳首場登場，其他表演者還有「唱作王子」馮允謙（Jay Fung）、新生代的Tyson Yoshi、「OST女王」崔子格、南韓饒舌歌手Reddy等，大家在特設的水上舞台載歌載舞勢必「High」爆維港。

整個嘉年華節目精彩多元，費用全免，當中只有維港水上音樂會需要持票入場，首輪門票6月27日（星期二）上午10時起在旅發局電子平台免費發放，次輪門票在7月17日（星期一）派發，只要完成3個簡單步驟即可領取及使用，以下一一話你知！



香港旅遊發展局（旅發局）將於7月8日起一連5個周六、日（共10天）晚上舉行「樂聚維港嘉年華」。（旅發局提供）

「樂聚維港嘉年華」是政府「開心香港」的項目之一，將於7月8日至8月6日一連5個周六日（共10天），在灣仔「水上運動及康樂主題區」及灣仔臨時海濱花園舉行，當中必不錯過的重點節目之一，就是旅發局特別打造「水上舞台」的維港水上音樂會，為大家在維港景致下呈獻音樂盛宴。

維港水上音樂會共設20場，分為亞洲力量、音樂新生代、「硬地搖滾」派對、廣東流行匯及電音狂熱等不同主題，邀請了內地、香港、台灣、南韓、泰國等人氣歌手樂隊「撐場」表演，包括陳慧琳，陳柏宇、馮允謙（Jay Fung）、Tyson Yoshi、吳林峰、Lolly Talk、糖妹、陳葦蔙、周國賢；內地樂隊Project Ace 、「OST女王」崔子格；台灣金曲獎候選歌王Hush、創作歌手黃宣（YELLOW）；泰國新星TYTAN ，以及韓國饒舌歌手Reddy等。

🔑維港水上音樂會門票免費派 做齊簡單3步驟即可領取睇騷



維港水上音樂會門票會在6月27日（星期二）和7月17日（星期一）分兩輪，於旅發局電子平台發放，大家只要完成先登記，再領取，後使用等簡單3步即可免費參加。

維港水上音樂會門票｜即睇3步領取及使用方法▼▼▼

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市民即日起可於Discover Hong Kong 網站預先登記帳戶，每個帳戶同一時間只可領取最多兩場音樂會門票（每場一套兩張門票）。每場音樂會約可容納2500名觀眾，現場不設劃位及坐位，數量有限，領完即止。另要注意，入場時須出示門票上的二維碼「QR code」作掃描之用，每個「QR Code」只限1人使用，只可使用1次，不得轉讓及出售，使用「QR code」進場時須確保領票旅發局帳戶有效。

「維港水上音樂會」第一輪表演嘉賓▼▼▼

陳慧琳（7 月 8 日晚上 6 時 30 分至 7 時 30 分表演）。（旅發局提供）

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「維港水上音樂會」第二輪表演嘉賓▼▼▼

Tyson Yoshi（8 月 6 日晚上 8 時 45 分至 9 時 45 分）。（旅發局提供）

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🔑同場欣賞更多環球街頭藝術及精彩X-Game表演



除了維港水上音樂會，「樂聚維港嘉年華」還有「街頭表演」、「極限運動表演」以及期間限定加入了水上煙火的「幻彩詠香江」，均無需門票，只要到場即能免費欣賞。當中愈來愈受年輕一代關注的「極限運動表演」， 旅發局不單特意設立全新戶外X-Game表演場地，更邀請了國家隊滑板選手、年僅14歲的陳燁，以及「香港滑板界一哥」陸俊彥等，展現高難度花式，難會難逢，萬勿錯過。

街頭藝術及X-Game表演無需持票隨時參與

熱愛街頭藝術的人士，則不能錯過 25 支來自本地及海外的表演隊伍送上風格不同的街頭表演，活動期間每周以一個特色主題沿灣仔海濱長廊作街頭演出，當中前澳洲藝術體操冠軍選手會以超卓的技藝送上LED 呼啦圈表演，曾在澳洲巡迴演出的大象藝術裝置更首度在港曝光，以非洲森林大象為藍本的藝術裝置栩栩如生，其他精彩表演包括從充滿歐陸風情的雜技和雜耍、動感熱情的森巴鼓樂及功夫和扯鈴表演等，令人期待。

7月8日起一個月，每晚8時上演的「幻彩詠香江」將會加強燈光效果，在「樂聚維港嘉年華」舉行的10個晚上，更會增設水上煙火特效，帶來與別不同的觀賞體驗。

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旅發局總幹事程鼎一表示：「『樂聚維港嘉年華』是『開心香港』的項目之一，嘉年華將各地流行文化、體育、音樂及街頭藝術等多元化的娛樂共冶一爐、匯聚維港，務求帶來感覺新鮮的周末節目，讓大眾歡樂暢聚，享受寫意夏日時光。這次嘉年華亦為備受旅客推祟的維多利亞港增添活力新面貌，展現香港多元化節目，豐富旅客留港體驗。」