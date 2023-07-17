旅發局維港水上音樂會　多元主題集廣東歌電音搖滾　今派免費門票

【開心香港】旅發局於灣仔海濱舉行「樂聚維港嘉年華」，市民反應熱烈，其中「維港水上音樂會」，邀得陳慧琳、馮允謙等人氣歌手熱唱維港。搶飛機會又來了！繼首輪音樂會免費門票火速換罄，最後一輪門票今早10時起在旅發局電子平台免費派發，送出本周起連續3個周末的門票，主題網羅廣東歌、搖滾及電音，由本地歌手聯同內地、台灣、韓國、泰國的樂壇生力軍，陪大家齊開音樂大派對。

市民和旅客只要完成3個簡單步驟，即可領取及使用「維港水上音樂會」免費門票，下文逐步教你拎。另外，整個嘉年華節目精彩多元，除「維港水上音樂會」需持票入場外，其他活動包括街頭藝術、X-Game極限運動表演等均費用全免之餘亦無須門票，精彩暑假繼續一齊Chill。



旅發局於灣仔海濱舉行「樂聚維港嘉年華」，市民反應熱烈。(旅發局提供)

「樂聚維港嘉年華」是政府「開心香港」項目之一，於灣仔「水上運動及康樂主題區」及灣仔臨時海濱花園舉行，活動期由7月初展開，至8月6日（逢周六、日）。當中旅發局特別打造「水上舞台」的「維港水上音樂會」，在維港景致下提供多場免費的音樂盛宴。

「維港水上音樂會」共設20場，首輪表演已圓滿結束，在陳慧琳、馮允謙，陳柏宇、Lolly Talk等眾多歌手及組合坐陣下，齊齊開心過暑假。

第二輪「維港水上音樂會」更多音樂主題陸續登場！



有意參加這場音樂盛宴的人士要留意，最後一輪共12場表演，今日開始在旅發局平台免費派發！所謂「沒有最精彩，只有更精彩」，未來3星期「維港水上音樂會」以「硬地搖滾派對」、「廣東流行匯」及「電音狂熱」等3大主題陸續呈獻，邀請了糖妹、王苑之、歌壇新力量陳葦璇、Tyson Yoshi、香港頂尖DJ Darka、內地樂隊Project Ace、泰國新星TYTAN更多樂壇的實力唱將、生力軍及專業DJ加入，驚喜多籮籮。

「硬地搖滾派對」表演推介（7月22日、23日）：

Let’s Rock and Roll！「硬地搖滾派對」邀請了本地、內地、台灣不同類型樂隊表演不同曲風，震撼樂迷靈魂，如果對搖滾有興趣的話，緊記要留意這個星期（7月22日、23日）的門票了！

重點表演樂隊▼▼▼

Project Ace（內地）（7 月 22 日晚上 6 時 30 分至 7 時 30 分）：

來自內地的樂隊Project Ace（王牌計劃），是主打R&B/ Hip Hop / Funk的樂隊，有極強的音樂性和潮流感，獨特的律動型音樂，時髦的節奏感，形成其獨有的「Canton Funk」曲風。五位成員包括貝斯手及主唱李吉吉， Rapper肥寶、結他手伍凌楓、色士風手於航海及鼓手嚴日輝 。

Project Ace（內地）（7 月 22 日晚上 6 時 30 分至 7 時 30 分）。（旅發局提供）

更多表演樂隊▼▼▼

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「廣東流行匯」表演推介（7月29日、30日）：

顧名思義，「廣東流行匯」由本地經典、人氣及新世代歌手，接力唱出不同風格、不同年代廣東歌，傳承文化唱好香港故事，對廣東歌有深厚感情的你，就要留意這個星期（7月29日、30日）的門票了！

重點表演嘉賓▼▼▼

王菀之（7 月 29 日晚上 8 時 45 分至 9 時 45 分）：

王苑之（7 月 29 日晚上 8 時 45 分至 9 時 45 分）。（資料圖片）

王菀之是香港本地唱作歌手，多次於紅館舉行演唱會，被喻為「被天使吻過的聲音」，甜美歌聲令人印象深刻，創作的眾多廣東歌屢獲好評。

更多表演嘉賓▼▼▼

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「電音狂熱」表演推介（8月5日、6日）：

Yo Yo Yo！「電音狂熱」會搞搞新意思，由專業DJ、歌手crossover出煥然一新的型格、潮人音樂，更有韓國Rapper加入帶動熾熱氣氛，愛好型格潮流的你，就要留意這個星期（8月5日、6日）的門票了！

重點表演嘉賓▼▼▼

DJ Darka（8 月 6 日晚上 6 時 30 分至 7 時 30 分）：

DJ Darka（8 月 6 日晚上 6 時 30 分至 7 時 30 分）。（旅發局提供）

DJ Darka於九十年代末開始其DJ生涯，並於2003年獲得「香港先鋒DJ大賽」冠軍，從此把精力全奉獻在香港電子舞曲發展上。他曾與Nick Warren、Timo Maas、Jimmy Van M、James Zabiela等著名製作人合作，強烈影響其音樂風格和技巧。

更多表演嘉賓▼▼▼

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「維港水上音樂會」第二輪門票免費派！做齊3步即領取



所謂「心動不如行動」，「維港水上音樂會」第二輪門票今早10時起就會在旅發局電子平台免費發放，大家只要完成先登記，再領取，後使用等簡單3步即可免費參加。即使上一輪已成功搶飛，今次都可以再參與，隨時再有機會享受音樂盛宴！

維港水上音樂會門票｜即睇3步領取及使用方法▼▼▼

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市民即日起可於Discover Hong Kong 網站預先登記帳戶，每個帳戶同一時間只可領取最多兩場音樂會門票（每場一套兩張門票）。每場音樂會約可容納2500名觀眾，現場不設劃位及坐位，數量有限，領完即止。另要注意，入場時須出示門票上的二維碼「QR code」作掃描之用，每個「QR Code」只限1人使用，只可使用1次，不得轉讓及出售，使用「QR code」進場時須確保領票旅發局帳戶有效。

🔑同場欣賞更多環球街頭藝術及精彩X-Game表演



除了維港水上音樂會，「樂聚維港嘉年華」還有街頭藝術、X-Game極限運動表演以及期間限定加入了水上煙火的「幻彩詠香江」，均無需門票，只要到場即能欣賞。

踏入活動最後3星期，來自本地及海外的表演隊伍繼續每周以一個特色主題，沿灣仔海濱長廊作街頭演出，為大家送上風格不同的街頭表演，重點推介如下：

1. Eesha Elephant

曾於澳洲不同地區巡迴演出的Eesha Elephant，首度來港獻技，栩栩如生幾可亂真！據知調皮的Eesha 更會隨時發出叫聲，靠近拍照的人要小心被嚇親。

2. Dream Bear

2 米高的巨型Dream Bear以五顏六色的可愛發光造型俘虜一眾大小朋友的心，不過Dream Bear非常淘氣，不時與高蹺藝人一起追逐遊人，引領大家加入牠的行列！

3. Illuminated Disco Babes

高蹺雙人組以一身70年代的潮流風格成為全場焦點，閃耀、浮誇的裝飾極具個性，顯現截然不同的氛圍。

4. LED 醒獅團

糅合傳統舞獅與創新LED七彩炫光燈效，精靈生猛的發光獅子隨著雄壯的鑼鼓聲歡騰躍動，甚至在高低不一的梅花樁鐵柱上舞動，為大家帶來一場別開生面的醒獅表演！

5. Ying & Yang

本地藝術團體Ying & Yang將於嘉年華中大展身手，即場表演真功夫，展現中國武術剛柔相並濟之美。同場更有傳統的中國舞表演，水袖在空中飄舞，似水流動，盡顯舞者華麗風姿。

街頭藝術及X-Game表演無需持票隨時參與

另外，漸受年輕一代關注並走向國際賽事舞台的X-Game極限運動表演亦繼續登場，各路高手包括26歲的本地運動員于朗，他曾經贏得天津全國運動會碗池賽銅牌；本地BMX 好手李俊霖以及來自日本的Yusuke等，繼續在旅發局特意設立全新戶外X-Game場地表演，為大家展現更多花式，難會難逢，萬勿錯過。

另外，7月8日起一個月，每晚8時上演的「幻彩詠香江」將會加強燈光效果，在「樂聚維港嘉年華」舉行的10個晚上，更會增設水上煙火特效，帶來與別不同的觀賞體驗。

旅發局的「樂聚維港嘉年華」在灣仔海濱舉行，現場設人流管制措施，有指定出入口，前往人士需注意。(旅發局提供)

「樂聚維港嘉年華」表演、設施分布。（旅發局提供）

🔑參加人士務必注意7件事↓↓↓



1. 怎樣前往？

• 港鐵會展站 A3 出口，經天橋步行約 5 分鐘；香港會議展覽中心步行約 10 分鐘。請跟隨現場示進場。會場不設停車泊位，入場人士請使用公共交通。

2. 現場會實施人流管制嗎？

• 會視乎入場人數，考慮實施人潮管制措施，包括只開放部分出入口；附近交通可能受影響。請留意現場及網站的最新資訊。

3. 是否需要持票進場？

• 「樂聚維港嘉年華」節目豐富，其中「維港水上音樂會」是唯一需要持票入場的節目，其他節目，包括街頭表演、極限運動表演、「幻彩詠香港」水上煙火版及盛夏飲品小食無需持票，市民旅客只要於活動舉行期間，到灣仔海濱一帶，隨時可走入不同表演區。

4. 參加音樂會入場時需要出示門票嗎?

• 入場時須要掃描門票獨立二維碼，每張門票上的獨立二維碼只限一人使用，只可使用一次。入場後，使用過的二維碼將失效，不能再次使用。入場使用二維碼時，確保門票連結至有效旅發局電子平台帳戶。

5. 如何分配座位？

• 音樂會現場不設座位及沒有劃位。因安全考慮，場內將劃分不同區域。請入場人士進場時選定區域。

6. 如活動舉行當日有颱風或天氣不穩，水上音樂會會如何安排？

• 若活動開始前三小時內，三號或以上的熱帶氣旋警告信號生效，音樂會將會取消，詳情可參考入場須知，並留意網頁最新公布。

7. 門票可以轉讓及轉售嗎？

• 所有門票一律不得轉讓及轉售，請小心保管門票。請勿將二維碼任意公開或=提供給他人，以防遭人冒領入場。