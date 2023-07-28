$0佣≠免收費！投資平台隱藏費比併　後生仔識得揀一世月費$25勁抵

情場A0同投資A0共通處係乜？就係要識得揀對象呀！其實揀投資平台可能仲緊要過揀男／女朋友🤷‍♀️，因為有機會「咁就一世」。唔係講笑，呢個道理係FG（Fresh grad新畢業生）女神教曉我，曾經係毒男嘅小編因為同佢傾開投資心得而改變一生。家下唔單止成功出pool，仲可以一世$0佣金，畀HK$25月費就可買賣港股、美股、中國A股，仲要無任何隱藏收費！



情場A0同投資A0共通處係乜？就係要識揀，即係揀啱對象或者揀啱交易平台呀！（資料圖片）

話說夏天為大地帶嚟雨水，仲帶來青春氣息👏，因為公司會出現FG新人。小編之前年年都希望追到女神，終於又見到人間新希望，目標就個樣有少少似《毒舌大狀》女主角Fish嘅美術部新人Apple😍。𠵱家先唔怕講，小編留意咗佢好耐，做得美術啲衣著梗係有品味，用名牌但係好低調，即係唔會見大大隻logo嗰啲款，而且佢實質好慳家，lunch一定帶飯🍱，仲會拎部手機出嚟一路睇一路笑，唔通已經有男朋友😓？。

小編抱住未曾告白先失戀嘅赴死決心，趁佢食晏行近佢背後偷偷瞄下睇乜先。咦，原來睇股票報價！機會嚟啦，飛雲😲！小編一於搭枱，「唔介意我坐你對面嘛」，佢望一望我，眼神接觸嘅0.01秒，已經好肯定佢唔會say no，點知0.003秒嗰陣佢望望側邊，講咗句：「隔離好多位喎！」

嗰陣小編真係好想挖個窿去異世界轉世重生😵‍💫，點知後續係Apple對我甜笑，「講笑咋，坐啦！」，今次真係黑洞都有陽光呀！坐低之後小編順勢解釋咁啱瞄到佢睇緊股票👩‍💻，所以想交流下投資心得，作為大哥哥兼資深連登仔，見到佢個手機有個滙豐標誌，即時教佢點慳交易費，「你用銀行APP買股票呀？啲交易費好貴喎，而家好多APP都$0佣金，年中慳唔少㗎，慳埋夠請你食Omakase🍣啦」。

小編重點明明係想約女神請佢食Omakase，點知女神完全錯重點，認真傾投資交易費用點樣先抵。（資料圖片）

小編重點明明係講想請佢食Omakase，點知Apple完全錯重點，認真傾投資交易費用點叫抵🤦‍♂️，「而家啲券商、投資平台都話$0佣金，但$0佣唔等於免費喎。你知唔知乜嘢叫平台費？每次交易都要收，有間券商望落好似好平，最近仲免收最低佣金HK$3，但都唔知幾時完優惠收返，但平台費就收HK$15，如果完咗優惠收返正價，加埋trade一次要HK$18。其他投資App都係咁，而且trade美股又會另外計佣金，或者好多隱藏收費，隨時一個trade要幾十蚊」。

睇唔出Apple數口咁精，感覺好似聽緊中學Miss教書咁👩🏼‍🏫，佢仲用手機開埋個投資平台同我慢慢解釋，「以前就話銀行一定貴夾唔抵👀，又話網上投資平台一定平好多，why not both？我用HSBC都係鍾意佢夠平，佢哋而家個Trade25，35歲前加入咗，都可以享一世$0佣$0平台費買賣港股美股同中國A股，月費都只係HK$25。」

HK$25食碗米線都唔得喎，大行喎，真係咁抵？Apple話而家要畀家用又要還Grant Loan，都無太多錢trade咁多，HSBC月費夠平又有數得計已經夠用。每個月10單交易去計，不論係買賣港股、美股定中國A股，總之交易數額唔夠HK$25萬，真係淨收HK$25，「總之無平台費、無隱藏費，比起嗰啲每次交易都要收錢，無優惠時每次trade最少HK$18，trade 10次就成HK$180，即係慳咗HK$155，如果嗰個月無交易兼無股票存倉，用Trade25真係連HK$25月費都唔收」。

小編事後都做咗功課，比較下一啲投資平台收費，一睇結果原來無論港股定美股，滙豐Trade25都係最抵：

其實連登仔都成日有講滙豐Trade25，雖然對後生仔嚟講確係抵，但小編過咗25歲收返正價咪又係貴，點知Apple安慰返我，「你睇落都唔算老喎，而且Trade25近排推出限時優惠，35歲或之前join都可以加入，享一世$0佣、$0平台費，你仲趕得切。而且佢哋滙豐Easy Invest App仲有免費level 2實時港股買賣盤輪候狀況，畀你精準捕捉買入賣出嘅最佳時機，呢樣嘢其他平台可能要收幾百蚊月費先睇到，又可以慳多筆」。

嘩，原來呢個世界仲有一生一世👍，$0佣、$0平台費加level 2報價確係吸引，咁滙豐大銀行夠穩陣，唔驚死機又唔驚走佬，聽落值博高喎。小編就乘機叫Apple教埋我開戶，原來而家用HSBC HK App開滙豐One戶口就有多HK$200獎賞，順便可以開埋投資戶口，就可以Download Easy Invest App加入Trade25開始投資！開完滙豐One戶口再完成埋首次指定交易滿HK$500，又可以賺多HK$500投資獎賞，夾埋就有HK$700落袋😇。

滙豐Easy Invest App仲有免費level 2報價，投資時就可用以參考。（屏幕顯示與網頁圖像僅供參考及說明用途）

小編決定以多謝為名，約定呢HK$700到手之後請Apple去食餐好，點知Apple又話唔好，「梗係當lucky money用嚟投資，而家時勢唔好，全世界都講緊去風險化，唔好隨便信咩嘢乜乜股神，正正經經學下投資知識啦，我都學緊👩‍🎓」。

Apple咁講唔通想同小編一齊學？其實小編都有睇其他投資平台，有啲都真係幾易用，功能夠多之餘又有得圍爐吹水，唔少投資高手都會係上面分享，可以學到唔少嘢。不過Apple就嫌嗰啲人唔知乜水，唔知信唔信得過，「識用一定係用滙豐Easy Invest App買賣股票」。原來佢鍾意裏面有「滙豐交易追蹤」功能，睇到滙豐top 5%精英投資者所買、賣同持有嘅10大港股，每日更新3次，追、沽、揸一目了然🕵️‍♀️，跟叻人學嘢好過靠啲吹水股神啦😮‍💨。

歡樂時光過得特別快，臨離開飯堂前，小編話會寫篇稿去比較下啲投資交易平台收費，借啲意向Apple抄牌話之後慢慢請教😏，仲約埋食Omakase，最後成功出pool，YEAH🤟！

滙豐Trade25原本只供18-25歲開戶，而家擴展到35歲都得，而且加入之後一世都$0佣、$0平台費，只要每月交易總額唔過HK$25萬，真係只收HK$25。示意圖。（資料圖片）

投資涉及風險。本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士。優惠受條款及細則約束。

*實際所需時間或會因個別情況而有所不同。

^「一世$0佣」優惠只適用於指定滙豐Trade25之客戶，$0佣適用於每月累計交易量首港幣250,000元，如客戶該月份曾買賣或持有股票，需要繳付港幣25元月費。

^^優惠期由2023年7月10日至2023年12月31日。