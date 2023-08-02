58X九巴行錯路駛入荃灣區內？乘客公審遭斥小事化大　網民撐車長

駕駛時一轉錯路口入錯彎，的確有機會行錯路，最重要注重行車安全且有作出糾正補救。有巴士乘客今日（2日）於網上發文公審58X線九巴車長行錯路駛入荃灣區內，惟遭網民反斥小小事也要公審，又稱車長已迅速作出補救，「咁錯咗，已作出補救，咁咪得囉，咁都要公審嘅？」又表示巴士車司一天可能會開多條路線，一時駛錯是情有可原，「巴士車長一日會揸幾條路線，唔係日日行同一路線」。《香港01》正就事件向九巴查詢。



有巴士乘客今日（2日）於網上發文公審58X線九巴車長行錯路，錯誤駛入荃灣區內。（facebook群組「屯門公路塞車關注組」圖片）

該名巴士乘客於facebook群組「屯門公路塞車關注組」匿名發文，打上無奈表情符號指「58X去咗荃灣」，配圖顯示他所乘坐的九巴正於荃灣大涌道往荃灣路方向行駛。

根據九巴網站資料，58X線來往旺角東站及屯門（良景邨），途經深水埗、長沙灣、荔枝角、美孚轉車站，之後經荃灣路直入屯門，即沿近海邊的道路行駛，不會駛入荃灣區內。

有網民力撐巴士車長一時駛錯是情有可原，「巴士車長一日會揸幾條路線，唔係日日行同一路線」。 （非涉事路線／資料圖片）

有網民留言揶揄，「司機當自己揸緊58M（屯門（良景邨）至葵芳）」、「司機揸車唔使你教」、「期間限定特別線嚟㗎」、「帶你坐多咗兩條街你賺咗啦，仲咁多嘢講」。有人指巴士車長行錯路，擔誤了乘客時間，「起碼浪費咗10分鐘」

不過，不少網民力撐車長只是一時出錯，只要作出補救就無大問題，「真的，好小事咋，做邊行都會出錯」、「其實好小事啫，你唔會做錯嘢咩？」、「識自我修正，原諒佢啦」、「聖人都有錯 何況佢只係巴士司機」、「咁而家咪行返出去上橋囉」、「佢識大涌道上返橋都叫醒目嘅」。

有網民替車長感不值，「好慘呀！返工做嘢錯要畀人放上網批鬥，最慘係俾縮頭烏龜匿名批鬥」。有熟悉九巴車長工作的網民表示，「道理上係唔應該行錯，但聽講啲車長唔係行梗一兩條路線，每日每次都唔同，會行錯又真係唔奇，咁如果真係行錯咗但又冇危險嘅，咁都會體諒嘅」、「車長有機會被安排每日做唔同線，又難怪喎，撈亂好正常啫」。