螞蟻銀行3週年百萬狂賞　Ant Bank PayLater新客搶300萬A. Point

【Ant Bank PayLater／優惠／開戶／使用教學】為慶祝成立3週年，螞蟻銀行（香港）（Ant Bank）9月份推出百萬狂賞精彩優惠同大家一齊慶祝！除贊助《N Music Festival》音樂會，邀得Dear Jane及陳蕾等多位樂壇人氣組合及歌手與用戶同樂外，更推出三週年百萬狂賞，提供多款激筍優惠。



Ant Bank PayLater服務分期靈活，適用於全港逾15萬線上線下商戶，快至一分鐘即可開戶。9月慶生更特別為Ant Bank PayLater的新用戶提供高達725元獎賞，而且在期內消費一筆，更可於9月27日到指定網站，搶價值達3萬元的「300萬 A. Point積分」或總值超過港幣2,800元的「33%存款寶活期年利率」獎賞，二擇其一，而且逢星期三仲可以搶高達300元的電子禮券，多重獎賞，消費時慳得更多！



既說獎賞同慶，現有客戶當然有份。Ant Bank PayLater用戶9月29日可到指定頁面搶高達1,000元禮券，於國泰航空、Klook等旅遊商戶使用Ant Bank PayLater，單一消費滿2,000元即可使用。另外銅鑼灣時代廣場亦推出消費賞，於場內掃描宣傳物料QR Code領券，於多間商戶消費滿600元即減200元，即場完成小任務更可獲驚喜小禮物！Ant Bank PayLater開戶及使用方法相當簡單，以下一一話你知。



Ant Bank PayLater是螞蟻銀行（香港）與 AlipayHK共同推出的「先買後付」分期付款服務。（螞蟻銀行網頁）

Ant Bank PayLater是Ant Bank與AlipayHK共同推出的「先買後付」分期付款服務，現時無論是本地、內地、澳門、海外的線上商店抑或實體店，只要是接受AlipayHK付款的商戶，都可以使用Ant Bank PayLater分期服務，可謂「一App通天下」。單計香港，Ant Bank PayLater已覆蓋超過15萬間線上線下商戶，更覆蓋超過100萬間日本實體商戶，即使去旅行都能享受先買後付。

Ant Bank PayLater提供多種期數讓客戶分期付款，消費時更靈活，包括1、3、6、12、24期（24期只適用於指定場景），當中1期和3期更是免手續費，而其他期數的手續費會在付款選擇期數時於收銀台直接顯示，相當易用。踏入9月用戶驚喜獎賞再加碼，事關今個月是Ant Bank成立3週年，慶生優惠和獎賞陸續有來！

使用Ant Bank PayLater付款方法▼▼▼

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Ant Bank PayLater開戶方法相當簡單，只要經 AlipayHK 內的「螞蟻銀行」小程式，即可開戶及開通Ant Bank PayLater，毋須額外下載 Ant Bank App，而且完成 AlipayHK 身份認證的用戶，可毋須再次提交身份證明文件，最快1分鐘即可極速開戶^。

Ant Bank PayLater 1分鐘極速開戶方法▼▼▼

第1步：經 AlipayHK 進入「螞蟻銀行」小程式

第2步：填寫個人資料

第3步：完成申請流程

第4步：審批後確認信用額度

🔑按此連結立即開戶

（Ant Bank 網頁）

Ant Bank PayLater的靈活消費模式，愈來愈受消費者歡迎，適逢Ant Bank 9月份成立三週年，特別為愛音樂的用戶帶來驚喜，贊助由Asian O2O Limited主辦，於9月24日在西九文化區自由空間的「留白Livehouse」舉行的《N Music Festival》音樂會，雲集樂壇人氣組合及歌手包括Dear Jane、陳蕾、GiGi張蔓姿及Zpecial為用戶傾力演出。

早前Ant Bank 開放予用戶搶飛瞬即一掃而空，喜獲兩張門票的幸運兒還獲贈美食券，總值逾2,300元，音樂與美食交織，送給用戶最Chill級享受。

迎新即送300元禮券+搶5%活期年利率，隨時搶到「33%存款寶活期年利率」或「300萬 A. Point積分」



（Ant Bank 網頁）

愛購物的你，加碼享受消費優惠最緊要！如有購物計劃又未成為Ant Bank PayLater用戶，9月內只要首次開通帳戶並成功使用Ant Bank PayLater消費1次，就可獲300元通用禮券及5%存款寶活期年利率，獎賞可高達725元。

慶祝Ant Bank 生日獎賞當然大手筆！申請Ant Bank PayLater並成功支付一次，於9月27日星期三前往指定活動網頁搶券，有機會獲得總值超過2,800元的「33%存款寶活期年利率」，或價值高達30,000元的「300萬 A. Point積分」，兩個超勁獎賞二擇其一。

現有用戶亦可於9月29日中午12點進入AlipayHK指定頁面，即有機會搶走高達1,000元禮券，只要使用Ant Bank PayLater於國泰航空官方網站、Klook、KK Day、Hong Kong Airlines和HK Express，單一消費滿港幣2,000元或以上即自動使用，極適合愛旅遊人士慳慳旅費。

整個9月份用戶於時代廣場內指定商戶中以Ant Bank PayLater單一淨消費滿600元或以上，即可減200元。(資料圖片)

Ant Bank 生日月期間，用戶如經過時代廣場，就記緊入內逛逛，因9月份於商場內指定商戶，使用Ant Bank PayLater單一淨消費滿600元或以上，即可減200元，即埋單隨時平足三分一，現場還有更多優惠可即場領取，邊買邊慳。

商場內更特設攤位提供額外獎賞，用戶完成小任務，例如證明同於9月生日、社交平台讚好轉發等，即可獲25元 Starbucks或30元大家樂禮券，每日名額有限，額滿即止。

淘寶付款0息0手續費



最後還有一個重要消息，不少綁定AlipayHK的信用卡用戶，9月起都發現在線下受理門店或作網上消費時，每月享有3,000元免手續費限額，超出就會收取最多4%手續費，不過使用Ant Bank PayLater即可豁免手續費。

而愛淘寶人士則要注意，近月起用AlipayHK餘額買淘寶需要付1%手續費，不過以Ant Bank PayLater付款可無次數上限免淘寶手續費，還可以免息免手續費分3期還款，小數怕長計，精明的你一定識揀。

受條款及細則約束。

^實際開戶時間受個別情況而定。免文件開戶僅適用於已完成AlipayHK身份認證的用戶。

Ant Bank PayLater為螞蟻銀行（香港）提供的信貸產品。借定唔借？還得到先借！