鬼門關｜今晚11點關鬼門「6大生肖要小心」犯2大禁忌恐遭冤鬼纏身

農曆七月將結束，9月14日晚上11時關鬼門，但台灣民俗專家廖大乙提醒，年沖肖兔、雞者，月沖肖鼠、馬者及日沖肖龍、蛇者等6生肖運勢較差，慎防犯煞，鬼門關當天入夜勿在外逗留，且別穿破衣褲，以免被「好兄弟」盯上，趁虛而入。



【懶人包】點圖放大看台灣民俗專家廖大乙怎麼說👇👇👇

+ 8

廖大乙指出，今年是「黑兔雙春閏二月」在磁場、能量、氣候等變化較劇烈，農曆7月鬼門開後影響加劇，且越接近鬼門關，陰氣越強；而鬼門關當天，也就是9月14日，年沖肖兔及雞、月沖肖鼠及馬、日沖肖龍及蛇等6生肖，更要注意。

不論是年沖、月沖或日沖，這6生肖因犯煞，磁場較亂，運勢上自然較不理想，所以在鬼門關當天，更要小心謹慎，尤其是晚上，因為是「好兄弟」、「好姐妹」暑假的最後一夜，就怕祂們會有收假症候群，對犯煞、運勢低的人較為不利。

【相關圖輯】鬼月禁忌｜9月14號鬼門關10大禁忌 聽佛經一原因令你發惡夢（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 17

廖大乙說，肖兔、雞、鼠、馬、龍及蛇等6生肖在鬼門關當天，建議最好不要摸黑回家，入夜更別在外面逗留，盡可能趕在太陽西下前回到家，若晚上非得要外出，那就穿明亮衣物，且戴帽子，保護天靈蓋，降低被沖煞，也比較不會被盯上。

此外，別穿破衣破褲，「褲」常與財庫連結，穿破褲恐漏財、破財，不僅留不住財氣，還可能被趁虛而入，鬼門關當天應避免穿破衣褲、洞洞裝，尤其是易沖煞6生肖，而為了自身運勢及安全，禁忌之說「寧可信其有」，多少留心參考一下。

延伸閱讀：

門外浪汪猛吠！男子被煩到受不了狗卻突跑走 跟上去從泥中挖出4毛球秒領悟母愛

內褲別手洗！婦產科醫曝「恐怖後果」：3情況就該換新了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】