離婚男揭3歲子排便難　疑遭前岳父性侵　後續疑涉亂倫細節更驚人

保護兒童是成年人責任，作為親人如乘機性侵，簡直是人神共憤！台灣有網民發文稱得悉1宗令人髮指的性侵亂倫事件，當中一對夫婦早年離婚，協議會輪流照顧3歲兒子，其後離婚男發現兒子無法自行排便，於是帶他求醫，驚揭兒子疑遭遭到性侵，而涉嫌向幼兒伸出狼爪的竟是公公，即男子的前岳父。男童更透露舅父亦會母親做出同樣事情，甚至逼他對媽媽做相同的事。離婚男聞言後立即申請「暫時保護令」及報警，令前岳父和前舅仔不可接近兒子，但前妻經調查後因證據不足而即將獲得豁免，發帖者批評制度存有漏洞，於是在網上代為公開事件。

網民紛紛留言直斥事件令人「好心疼」、「可憐的孩子」，認為男子的前妻家庭涉及亂倫，為了保護孩子不應該女家照顧，亦有人指可轉介給律師跟進，為受害男童討回公道。



台灣有網民發表表示，得悉1宗令人髮指的性侵亂倫事件。（示意圖/Getty Images）

樓主曾在facebook群組「爆料公社」交代事件，但內容疑因涉及兒童性侵情節而被下架，其後在「爆料公社」的網站內公開內容，樓主亦在個人facebook帳戶交代事發經過，稱自己是當事人的朋友，所以協助公開事件。

樓主透露有一對男女離婚男女育有1名3歲兒子，他們離異後協議輪流照顧兒子，男童既會前往台中與母親、祖父母和舅父暫住，又會到台北跟父親生活。但男方發現前妻於今年4月前以各種理由拖延，不讓兒子到台北，令到父子聚少離多。直到兒子有一次回到台北，男方家人發現他無法自行排便，因而感到不適，於是帶男童到醫院通腸。急症室醫生檢查男童肛門口情況後，立即通知其父親，稱懷疑男童遭到性侵，並且通知相關部門。

在社工的協助下，男童供稱平時跟母親一家人同住時都會捱打捱罵，母親為他洗完澡後，就會無視其意願，將他送到公公房間，繼而發生性侵事件。男童又稱見到舅父和母親全裸，舅父向母親做出跟公公對他做的事情，更甚者，舅舅竟逼男童以下體他母親做相同的事，男童反抗不從。

發生疑似性侵事件後，男童父親一家大感心痛，事後獲批暫時保護令，男童可留在男方住所約半年，無須接觸母親一家。（示意圖/Getty Images）

父親一方報警後，男童獲批暫時保護令可留在父親住所，無須接觸母親一家接觸，為期約半年。但父親最近收到民事裁定通知書，寫明由於證據不足，無法證明前妻對兒子有不恰當行為，加上前妻聲稱目前已經搬出家中，以及當時不知情，令到法庭信納，所以涉及前妻的暫時保護令即將廢除，但前岳父和前舅仔繼續不可接近男童。男童父向律師、基金會和立委求助，同樣得出類似結論，指難以舉證家中發生的性侵案，加上證據薄弱，即使上訴都難以獲勝。

樓主批評，法官沒有尊重醫院、社工和婦幼隊的評估，作出民事裁定通知前，也沒有再次諮詢男童，案中母親不但沒有保護兒子，甚至涉嫌將兒子送入火坑，明顯是共犯，一旦暫時保護令廢除，前妻有機會接近兒子，恐令到男童再次受到傷害。

法庭接納前妻目前已經搬出家中，以及當時不知情，涉及前妻的暫時保護令即將廢除，化表她可以重新接觸兒子。（示意圖/Getty Images）

樓主更指，男方一家本身打算家醜不可外揚，但認為判決不公，男童母親事後仍在法律認可下，有機會再度接觸到男童，所以決定委託樓主將事情曝光，希望引來各界關注。

事件引來多名網民留言，紛紛留言「太誇張」、「好心疼」、「可憐的孩子」、「希望孩子的心靈可以走出來，正常健康長大」，亦有人男童母親的家庭涉及亂倫，情節駭人，希望轉介給其他律師繼續跟進，至少延長暫時保護令。

（綜合）