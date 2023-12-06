舊版八達通係時候要換啦！手機八達通更方便易用　6步換卡教學

「嘟」一聲八達通拍卡聲響陪伴港人多個年頭，但若最近聽到的是「嘟～嘟嘟」就要留意啦，因為這是提醒用戶須要更換八達通。八達通公司現時正根據發卡年份，每月分批更換於2002年及其後發出的八達通，隨着換卡服務恆常化，客戶只要適時換卡，便能隨時享受最新、高效及安全的支付服務。



現今智能手機普及，用戶換卡時除了實體卡以外，還可考慮轉換成手機八達通，日後使用時更見方便，齊齊踏入手機消費的新紀元。



八達通公司會提供為期最少3個月通知期，須要更換舊卡的用戶，要盡快換卡。（八達通公司提供）

▼▼換卡問答▼▼



1) 我點樣知道自己要換卡？

八達通公司會提供為期最少3個月通知期，提醒客戶更換八達通，當客戶拍卡時，會聽到「嘟～嘟嘟」的特別聲響以作提示。

2) 邊到可以檢查自己八達通卡係咪須要更換？

用戶可以透過八達通換卡計劃的網頁、八達通互動語音電話系統，以及指定港鐵站和商場內的「八達通服務站」查閱是否須要更換新卡。如果客戶已在八達通App內登記八達通，當該八達通須要更換時，客戶亦會於八達通App收到系統訊息通知。

用戶可在「八達通服務站」拍卡查看自己的八達通是否須要更換。

3) 換卡一定要換實體卡嗎？可以換手機版嗎？

租用版不記名八達通用戶可以到指定港鐵站、商場內的八達通服務站或港鐵客務中心更換實體八達通。租用版個人八達通用戶須於八達通網頁先登記換卡，並携同收到的新個人八達通到八達通服務站將資料和服務轉移至新卡。如果正使用銷售版八達通，例如特別版和限量版八達通卡、八達通錶、迷你八達通及八達通配飾，用戶可以將須要更換的銷售版八達通内的餘額及服務轉移至自備的另一款銷售版八達通、租用版不記名八達通或樂悠咭，或在服務站即時出一張新實體八達通以作餘額及服務轉移。

除了新實體八達通之外，租用版八達通用戶亦可以更換成手機八達通。透過八達通App，輕鬆轉移舊卡至手機八達通，日後無論乘車、購物消費或增值都變得更快更輕鬆，當中使用Samsung流動裝置的客戶可以透過Samsung Wallet App轉移舊卡至手機八達通。

4) 點樣將舊卡變成手機八達通？

無論是租用版不記名或個人八達通，使用指定型號的Apple、華為和Samsung流動裝置的客戶，可將須要更換的實體八達通分別轉移成為iPhone或Apple Watch內的八達通、Huawei Pay八達通及Smart Octopus in Samsung Pay。

5) 聽到通知提示聲後幾時要換好？如果遲咗更換，可以點算？

3個月的通知期過後，舊卡將會失效，如果客戶在舊卡失效1年內更換新卡或退回舊卡，均不會被收取逾期更換行政費，否則八達通將從失效的舊卡按金及餘額中每年扣除港幣20元的行政費，直至這2筆款項被完全扣除為止，屆時該張八達通將無法更換。

▼▼手機八達通簡易教學▼▼



須要換卡的用戶，可考慮轉換成手機八達通。（八達通公司影片截圖）