Apple Pay用八達通有限制？網民大反擊證使用優勢完勝實體八達通

iPhone八達通到底好用還是不好用？Apple與香港八達通卡公司合作，讓iPhone用戶可以透過Apple Pay進行八達通交易，毋須實體八達通卡都可以隨時隨地增值、付款、搭車等，用戶日常出行或消費都更方便快捷。



不過早前有連登網民熱議Apple Pay使用八達通問題，有一派網民列出部份限制，例如一些特殊卡種及個人八達通未能連結Apple Pay、手機遺失會同時遺失八達通、壞機換機都增加麻煩等，認為應保留實體八達通卡；旋即有另一派網民反駁，認為不少都屬罕見情況，與實際情況不符，強調Apple Pay使用八達通始終有獨特優勢。



Apple與香港八達通卡公司合作，讓iPhone用戶可以透過Apple Pay進行八達通交易，毋須實體八達通卡都可以隨時隨地增值、付款、搭車等。（Apple網頁）

把八達通加入Apple Pay後，iPhone用戶毋須開啟任何應用程式或亮起熒幕，只要把手機輕觸八達通讀寫器，就可以直接付款消費及搭車，而且可以透過八達通App隨時隨地增值，亦可即時查詢八達通餘額及交易紀錄，資料一手掌握。

八達通加入Apple Pay已推出3年多，部份iPhone用戶仍未使用這功能，堅持帶實體八達通卡出行，這個情況早前竟然引起兩派網民爭辯。

支持帶實體八達通卡的網民列出Apple Pay使用八達通有一定限制，例如住處門禁需要用實體八達通，新舊手機替換時會增加麻煩，亦有網民擔心如果手機故障，Apple Pay八達通無法使用，認為實體卡才是有效後備，力指用家帶上實體八達通較能保障安全。

八達通加入Apple Pay已推出3年多，部份iPhone用戶仍未使用此功能，堅持帶實體八達通卡出行，這個情況早前竟然引起兩派網民爭辯。（資料圖片）

是否帶實體八達通卡引起兩派網民爭辯。（資料圖片）

支持Apple Pay八達通網民逐一反駁

不過另一派支持Apple Pay使用八達通的網民，就即時留言反駁，指出個人八達通亦已加入Apple Pay，另外在「應用彈性」方面，Apple Pay八達通其實也可正常使用門禁系統，又話把八達通加入Apple Pay後，把手機借予他人以作門禁系統使用時，確實較不方便，惟這也是非常罕有。

至於「換機」方面，網民形容iPhone換手機是「無縫交接」，事關以iOS 17為例，用戶只要把手機並排放置，內裏八達通資料就會自動從舊手機傳送到新手機，包括按金及餘額、公共交通費用補貼、門禁系統等。

用戶只要把手機並排放置，內裏八達通資料就會自動從舊手機傳送到新手機，包括按金及餘額、公共交通費用補貼、門禁系統等。（資料圖片）

另外針對「手機故障」問題，網民認為如果遇上壞機，的確無法透過Apple Pay使用八達通，而其他電子支付方式亦一併不能使用，但相信壞機情況並不常出現，而且如果真的手機故障，亦可向八達通卡公司求助，毋須擔心。

兩派網民各自爭辯，所謂「各有各喜好」，人人情況都不同，實體八達通卡與Apple Pay八達通各有優點，用戶最重要根據自己需要，選擇最方便自己的使用方式。

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