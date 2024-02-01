Apple Pay用八達通有限制？網民大反擊證使用優勢完勝實體八達通
iPhone八達通到底好用還是不好用？Apple與香港八達通卡公司合作，讓iPhone用戶可以透過Apple Pay進行八達通交易，毋須實體八達通卡都可以隨時隨地增值、付款、搭車等，用戶日常出行或消費都更方便快捷。
不過早前有連登網民熱議Apple Pay使用八達通問題，有一派網民列出部份限制，例如一些特殊卡種及個人八達通未能連結Apple Pay、手機遺失會同時遺失八達通、壞機換機都增加麻煩等，認為應保留實體八達通卡；旋即有另一派網民反駁，認為不少都屬罕見情況，與實際情況不符，強調Apple Pay使用八達通始終有獨特優勢。
把八達通加入Apple Pay後，iPhone用戶毋須開啟任何應用程式或亮起熒幕，只要把手機輕觸八達通讀寫器，就可以直接付款消費及搭車，而且可以透過八達通App隨時隨地增值，亦可即時查詢八達通餘額及交易紀錄，資料一手掌握。
八達通加入Apple Pay已推出3年多，部份iPhone用戶仍未使用這功能，堅持帶實體八達通卡出行，這個情況早前竟然引起兩派網民爭辯。
支持帶實體八達通卡的網民列出Apple Pay使用八達通有一定限制，例如住處門禁需要用實體八達通，新舊手機替換時會增加麻煩，亦有網民擔心如果手機故障，Apple Pay八達通無法使用，認為實體卡才是有效後備，力指用家帶上實體八達通較能保障安全。
支持Apple Pay八達通網民逐一反駁
不過另一派支持Apple Pay使用八達通的網民，就即時留言反駁，指出個人八達通亦已加入Apple Pay，另外在「應用彈性」方面，Apple Pay八達通其實也可正常使用門禁系統，又話把八達通加入Apple Pay後，把手機借予他人以作門禁系統使用時，確實較不方便，惟這也是非常罕有。
至於「換機」方面，網民形容iPhone換手機是「無縫交接」，事關以iOS 17為例，用戶只要把手機並排放置，內裏八達通資料就會自動從舊手機傳送到新手機，包括按金及餘額、公共交通費用補貼、門禁系統等。
另外針對「手機故障」問題，網民認為如果遇上壞機，的確無法透過Apple Pay使用八達通，而其他電子支付方式亦一併不能使用，但相信壞機情況並不常出現，而且如果真的手機故障，亦可向八達通卡公司求助，毋須擔心。
兩派網民各自爭辯，所謂「各有各喜好」，人人情況都不同，實體八達通卡與Apple Pay八達通各有優點，用戶最重要根據自己需要，選擇最方便自己的使用方式。
仲有唔少熱門用家透過Apple Pay使用八達通的疑問，以下逐一解答！
用iPhone 或 Apple Watch 內的八達通消費時，要先開App 或解鎖電話嗎？
不須要。用家只須將iPhone或Apple Watch輕觸八達通讀寫器，即可付款或通過門禁系統，不需要再用Face ID，Touch ID 或密碼。
如果手機快無電，iPhone內的八達通仍可使用到？
當iPhone需要充電時，利用低耗電模式可以支持用家進行快速支付最多5小時，時長視乎裝置而定。不過若用家主動關機，這功能就不適用。
如果要換新iPhone，可以點樣處理？點先轉到新機同Apple Watch？
首先，用家須要於兩部裝置登入相同Apple ID才可轉移用戶現有的八達通到其他裝置。如由一部iPhone 轉移至其他iPhone，用家需要於舊iPhone中移除八達通，然後才可將該卡加至另一部iPhone。
另外，如需將iPhone八達通卡轉移到已配對的Apple Watch，就須要用Watch app，同埋最緊要記得，轉移程序須於良好網絡覆蓋的環境下進行。另外，若已進入港鐵站閘但仲未出閘，就不可轉移該八達通卡。
八達通附有好多服務、優惠或門禁系統功能，這些功能可否轉移至iPhone 或Apple Watch內的八達通卡？
大部分服務或優惠，包括：於過往30日內的最近9次消費紀錄、 自動增值服務、 公共交通費用補貼、 校園管理系統、建築物門禁系統、專用巴士服務、九巴月票、 新渡輪月票／假日來回票、 城巴車費優惠、 港鐵乘車優惠及服務、 輕鐵個人八達通積分優惠、 港鐵全月通、 港鐵「即日第二程車費九折」優惠、 港鐵特惠站優惠、 MTR Mobile登記賬戶內獎分及已領取的免費車程，以及 港鐵學生乘車優惠等等，都可轉移。
不過，停車場時租／月租服務 、港鐵泊車轉乘計劃就無法轉移，同埋要留意，部分服務或優惠轉移需時，轉移後要留意是否成功，如有疑問都可聯絡有關管理處／服務供應商。