馮德倫首次執導拍理財廣告　邀朱千雪、傅家俊解構「Elite」心態

演而優則導的型男馮德倫，首自導自演為滙豐拍理財廣告，夥拍前香港小姐及大律師朱千雪、桌球選手傅家俊、跨界藝術家王令塵、時尚及創意辦公室創辦人鄧愛嘉，以及企業家兼藝術收藏家周世耀演出解構「Elite（精英）」心態，



馮德倫首次自導自演廣告，夥拍朱千雪、傅家俊、王令塵、鄧愛嘉及周世耀演出，解構「Elite（精英）」心態。（滙豐提供）

滙豐推出全新「滙豐卓越理財尊尚（HSBC Premier Elite）」服務，升級高端客戶服務和禮遇，包括超過8萬元迎新獎賞等，並邀請資深演員兼導演馮德倫首次自導自演廣告，他認為這是挑戰，亦是學習機會：「與電影不同，廣告需要用短短幾十秒去傳遞故事及訊息，並讓人留下深刻印象，因此我們花了更多時間去完成每一個鏡頭，亦給每位幕前更充分時間去理解各自的部分及適應環境。」他又特別邀請了知名電影美術及服裝指導張世宏與張蚊參與製作。

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而入行多年的朱千雪，今次是首次與馮德倫合作，形容感到興奮：「無論在任何崗位，作為演員還是大律師，對細節的注重是成功關鍵。整個拍攝過程中，Stephen（馮德倫）既給予我足夠自由度發揮和演繹，同時對各項細節精益求精，很榮幸能夠與這樣認真細緻的團隊合作」。

升級後的「滙豐卓越理財尊尚」除了加強金融及投資服務，亦提供餐飲、旅遊禮遇及醫療禮賓服務，現時成為「滙豐卓越理財尊尚」客戶，更可享價值高達港幣83,300元迎新獎賞。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務市場策劃主管岑卓耀（Cheuk Shum）表示，對是次廣告片感到雀躍又期待：「很榮幸能邀請馮德倫執導是次廣告。我們希望（滙豐卓越理財尊尚）服務能夠滿足一眾Elite需求，同時希望大家能夠享受這個由馮德倫與 Elite 班底精心炮製的傑作。」