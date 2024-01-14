萬千星輝2023｜陳豪奪視帝、佘詩曼封視后！足金獎座原來咁值錢

【萬千星輝頒獎典禮2023／無綫電視TVB／獎座】無綫電視（TVB）一年一度重頭節目《萬千星輝頒獎典禮2023》於周日（1月14日）晚上舉行，視帝（最佳男主角）由陳豪奪得、視后（最佳女主角）則由佘詩曼奪得。而贏家除了得到名聲，隨時「賺到笑」！事關視帝、視后等獎座價值連城，是一般港人月薪42倍，隨時足以繳付買樓首期。



無綫電視（TVB）一年一度重頭節目《萬千星輝頒獎典禮2023》於周日（1月14日）晚上舉行。（TVB網頁）

無綫電視（TVB）年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2023》於周日（1月14日）晚上8時上演，視帝、視后分別由陳豪和佘詩曼奪得。

視帝（最佳男主角）由陳豪奪得。

視后（最佳女主角）由佘詩曼奪得。

翻查資料，TVB上屆公布得獎者獎座由「福滿臨珠寶」贊助，是「999.9千足純金獎座」，總值港幣83萬元。

TVB上屆公布得獎獎座由「福滿臨珠寶」贊助，是「999.9千足純金獎座」，總值港幣83萬元。（電視畫面截圖）

江美儀上屆奪得「最佳女主角」，在台上喜極而泣。（螢幕截圖）

陳山聰上屆首度封視帝。（螢幕截圖）

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83萬元是什麼概念？以統計處最新公布港人2023年第3季就業收入中位數2萬元計算，總額相當於一般港人工作近42個月、3年半的收入，相當誇張。

另外，如以首置買樓可做最高九成按揭計算，83萬元已可支付樓價830萬元或以下單位首期，成為業主。以中原地產網頁數據為例，有約2.3萬個樓盤單位符合830萬以下條件，不少都鄰近港鐵站交通便利，是筍盤之選。

以中原地產網頁數據為例，有約2.3萬個樓盤單位符合830萬以下條件。（中原地產網頁）

以上獎座數據價值只供參考。