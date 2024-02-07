北上攻略｜WeChat Pay HK免費送電話卡連¥100　每月50GB

不少香港人近日都趕住北上辦年貨，或者已計劃好去內地感受新年氣氛。北上去玩最緊要解決3大麻煩位，包括手機要上到網，隨時搵到食買玩資料或者「開心Share」靚靚打卡相，其次就係要個內地手機號碼方便登記做會員，去山姆去Costco定係用滴滴出行搵車或者美團叫外賣，有個號碼即時方便晒，最最最關鍵係要用到電子支付，北上去玩帶現金，真係搵自己嚟搞。



只要你係WeChat Pay HK用戶，就可以免費KO呢3大麻煩啦！WeChat Pay HK二月份聯同深圳電信及深圳海岸城購物中心，免費派發內地電話上網卡連¥100元人民幣儲值額，一攞即有20GB通用流量，同埋30GB可以於騰訊視頻、抖音、愛奇藝等平台煲劇的定向流量，講電話仲低至每分鐘￥0.1元人民幣，呢¥100元人民幣儲值額夠用足3個月，真係唔搶就笨啦，即睇內文教學，快啲換咗先啦！



用戶只要打開WeChat進入跨境遊頁面，即可線上領取商品兌換券。（資料圖片）

大家北上玩樂，一定要準備定可以上網同通話的手機卡，坊間亦有好多選擇，最平月費可以低至5元或8元人民幣的養號碼套餐。不過平還平，但通常只有極少數據，用少少都爆，更唔好講一個月要北上幾次，實唔夠用。

如果你係WeChat Pay HK用戶，就一定要留意啦！WeChat Pay HK 聯同深圳電信及深圳海岸城購物中心，即日起至2月底免費向用戶派發內地電話上網卡，當中仲包埋¥100元人民幣儲值額。

免合約+0手續費 可上網通話夠用3個月

除左免費，呢張電話上網卡究竟有幾好用？首先呢張卡一開即用，完全不受合約承諾期束縛，又無任何雜費或手續費，每月電訊公司會從儲值額扣除¥29元人民幣月費，用戶每月可獲20GB通用流量，以及30GB可以用來睇騰訊視頻、抖音、愛奇藝等熱門平台的定向流量，煲劇睇片都唔怕爆，而在內地的通話收費，就低至每分鐘¥0.1元人民幣，計起來即可以用足3個月免費内地通話及數據，期間每次北上都可享受到最方便通訊服務啦。

要想領取呢張免費電話卡，真係一啲都唔難，即睇以下教學，打開WeChat進入跨境遊頁面，就可即時線上領取兌換券，做齊以下3個步驟即刻攞返張WeChat Pay HK商品兌換券先啦。

🔑步驟1

線上領券：打開WeChat>我>服務>跨境遊，選擇海岸城，領取「免費深圳電信內地電話卡1張含100元話費」電子優惠券

🔑步驟2

線下領電話卡：前往深圳南山區的海岸城購物中心(深圳地鐵後海站下車E2出口)，於每日下午2時至6時在一樓客戶服務台憑回鄉證及電子優惠券領取

🔑步驟3

現場專人開卡：現場有專人(2月9日至2月13日春節假期，即初三十至初四除外) 協助登記並開通電話卡，即時拿到內地手機號碼

▼▼打開WeChat做齊4步即成功領取▼▼



儲值額用晒之後，如果大家想繼續Keep返呢個電話卡號碼，用戶可以自行透過深圳電信多個線上及線下的官方渠道，包括官方網址以及線下過百間門市自行充值，亦可用手機隨時隨地透過WeChat搜尋「深圳電信」官方帳號，進入「充值繳費」服務入口，直接使用WeChat Pay HK以港幣付款，非常方便。

▼▼用完儲值額後自行充值極方便 ─ 線上充值好簡單▼▼



+ 1

🔑方法1

WeChat 充值：可在 WeChat 搜尋「騰訊手機充值」小程序，輸入內地手機號碼，選擇充值金額，付費時自動跳轉至WeChat Pay HK以港幣充值

🔑方法2

上網充值：透過官網充值（連結：https://shop.sz189.cn/shyh/shop/rechargehf?parentId=64a4f5f870e7e30c1f004700&source=hkyff）

🔑方法3

線下門市充值：透過深圳電信線下門市充值

深圳海岸城購物中心 客戶服務處位置

地址：深圳南山區文心五路33號 海岸城購物中心1層客戶服務處

交通方法：距離深圳灣口岸10分鐘車程，或深圳地鐵後海站E2出口下車

用WeChat Pay HK港幣錢包內地消費自動轉港幣結算

其實現時WeChat Pay HK適用於內地所有城市，唔需要開通人民幣錢包，直接用WeChat Pay HK港幣錢包消費，人民幣交易金額會自動轉為港幣結算，而且適用範圍好廣泛，山姆、Costco、美團、滴滴Call車、大眾點評、京東同拼多多都用到。

現時只要開啟WeChat Pay HK港幣錢包，於內地付款時有以下兩個方法：

1.線下付款：長按 WeChat app 兩秒，快速打開「收付款」二維碼，並選擇付款方式。

2.線上app或小程序付款：例如美團app或大眾點評app裡面，揀選微信支付，付款時系統自動跳轉至 WeChat Pay HK 港幣結算頁面，選擇對應的扣錢方式。

WeChat Pay HK扣錢，則有以下兩個方法：

1.港幣錢包餘額：預先喺香港7-ELEVEN便利店、Circle K便利店或麥當勞門店現金增值。需完成香港身份證認證才能於內地付款。

2.如已綁定香港信用卡或香港銀行賬戶，可於付費時揀選對應的信用卡或銀行賬戶。