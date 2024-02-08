人夫驚悉妻懷孕前「曾與雙胞胎兄弟上床」　不知兒子生父是誰崩潰

被最親密的人背叛？國外1名男網民日前崩潰發帖，稱與妻子酒後口角，妻子突然自曝，稱懷孕前曾與他的雙胞胎兄弟上床，因此不能肯定男子是否就是兒子生父。男子悲憤交加，不願見到妻子與雙胞胎兄弟，故暫避到朋友家中，並發帖尋求網民意見。



國外1名男網民發現妻子出軌他的雙胞胎兄弟，而妻子懷孕前曾與對方發生關係。（電影《哈利波特》劇照）

國外1名32歲男網民在討論區Reddit發帖，稱發現妻子曾不忠於他，而出軌對象竟是他的雙胞胎兄弟。他表示與兄弟是同卵雙胞胎，兩人關係一直很親密，雖然彼此之間也有微小競爭，比如學校成績、運動成績，或者是誰的女友更漂亮，但這些都無損兄弟關係。

樓主大學中期時，兄弟介紹了1位關係最好的女性朋友給他認識，那名女生正是樓主現任妻子。樓主稱當時並沒認識到兄弟與妻子關係未必這麼簡單，而他與妻子幾乎是一見鍾情，大學畢業後就直接同居了5年，後來更發現妻子懷孕。由於信仰關係，不可未婚生子，因此他們很快就舉辦了簡單的婚禮。本來一切都向着美好方向前進，然而現在他卻不得不相信「（電影中）男女之間沒有單純友誼關係」。

原來數日前他與妻子喝醉後發生口角，兩人互相以言語刺激對方，而妻子更於醉後自曝懷孕前曾與他的雙胞胎兄弟上床，因此不能肯定兒子生父是兄弟中的哪人，「我的兒子甚至可能不是我的」。樓主崩潰不已，只好躲到朋友家中住了數天，其間妻子、兄弟及母親也多次致電，他始終不知如何回應因此並未接聽。現時他感到「毫無價值、失落」，「到底我做錯了什麼要承受這樣的後果？」。

樓主驚悉妻子懷孕前曾與他的雙胞胎兄弟上床，因此不能肯定兒子的生父。（《摩登家庭》劇照）

帖文引起網民熱議，不少人都建議樓主進行DNA檢測，並表示除了個別例子外，一般而言，DNA檢測也足以分清雙胞胎兄弟，又安慰他不用擔心驗不出，「一定要去看律師和遺傳學家。鑑於你妻子與兄弟是騙子，如果是我就不會費心與他們交談」、「你首要要做的是見律師，如果孩子真的不是你的，你需要了解你的權利；然後見醫生或遺傳學家，看看是否有辦法對孩子的親子關係做出可靠的判斷」。

另外有網民就認為樓主妻子可能只是一時氣話，但仍建議樓主去找遺傳學家及律師，「即使她是一時激動說出這些話，那也是警鐘。請見律師」。

（Reddit）