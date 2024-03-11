好過定期│Ant Bank eM+高收益賬戶 餘額自動轉入 最高3.8%年利率

點樣可以「躺着」也「日日賺息」，享受全城最高活期#，仲好過做銀行定期？AlipayHK 與Ant Bank合作推新概念，Ant Bank新增「eM+高收益賬戶」，用戶只需一次簡單授權, 可將 AlipayHK 餘額自動轉入eM+，或由其他銀行轉數快入金，無隱藏任務, 即享高達3.8%活期存款年利率，利息會每日存入用戶eM+賬戶, 隨時支付隨時提取, 真係每一蚊都可以賺息！



由3月起，Ant Bank調高整體「Ant Bank eM+高收益賬戶」年利率，存款金額在港幣5萬至30萬元之間可獲高達3.8%活期存款年利率，不止比同期市場上的活期儲蓄產品高，更比一般銀行定期存款0.3%至逾2%更吸引，仲要無任何隱藏任務就可以直接享受。三月仲可以參加「賞你過八萬」大抽獎，贏取高達港幣 88,888元現金獎賞！經AlipayHK app內的Ant Bank小程式開通「Ant Bank eM+高收益賬戶」方法十分簡單，只要30秒*就可以完成，以下一一話你知。



AlipayHK 聯Ant Bank推新概念，Ant Bank 新增 eM+高收益賬戶，餘額自動轉入eM+「日日賺息」。

閒錢「日日賺息」原來咁容易！AlipayHK 和Ant Bank合作推出全港首創「電子錢包X銀行」新概念，在獲得用戶允許及授權下，AlipayHK 透過開放API技術為用戶提供Ant Bank eM+, 令用戶可以「無憂理財」，把 AlipayHK 餘額自動轉入eM+高息活期賬戶，或通過FPS把資金轉入eM+賬戶日日賺息。用戶也可隨時支付隨時提取，並能在 AlipayHK 隨時查閱eM+賬戶金額及每日收益，無手續費及其他收費，理財就更方便啦。

其實唔少 AlipayHK 用戶，本身都會放定錢喺賬戶方便找數，而家仲可以自動轉入eM+賺埋息，真係唔好錯過啦。

年利率高達3.8%，全城最高活期存款利率

3月起Ant Bank調升eM+賬戶活期存款利率，凡存款金額介乎於港幣5萬至30萬元的賬戶，均享有高達3.8%的年利率，並將最高利率存款上限由港幣20萬提升至30萬元，即更多客戶都可享這個超筍利率。

統計2024年3月1日，全港16家零售銀行（其中包括7家虛擬銀行和9家傳統銀行）在其官方網站上公佈的基本活期存款年利率數據，結果發現螞蟻銀行3.8%的活期存款年利率，較其他零售銀行高，明顯超過其他銀行或虛擬銀行普遍提供的1.5%以下年利率。

總括而言，按市場數據對比分析，螞蟻銀行所提供的活期存款年利率，高於其他銀行，對尋求最高收益的客戶而言十分吸引。

K.O.快閃仼務贏$88,888現金賞！

今年3月1日至3月31日期間，Ant Bank更推出「賞你過八萬」抽獎推廣活動，只要客戶完成指定任務，即可參加抽獎獲得贏取現金獎賞的機會，完成任務數量越多，抽獎機會相應增加，中獎機會就越大。

「賞你過八萬」抽獎指定任務如下：



1.升級至eM+（用戶需確認並同意AlipayHK透過OpenAPI訪問及獲取用戶的銀行賬戶狀態、信息及詳情）。

2.首次成功開通並接受Ant Bank PayLater。

3.進行至少一筆Ant Bank PayLater交易。

成功完成以上任何三項之一項任務就有資格參加抽獎，有機會贏取以下豐厚的現金獎品：

•港幣 88,888元現金獎

•港幣 8,888元現金獎

•港幣 888元現金獎

想獲得抽獎機會贏得豐厚現金獎賞，就即刻升級至eM+並體驗Ant Bank PayLater啦！

教你30秒*即開通「eM+高收益賬戶」

「eM+高收益賬戶」開通方法相當簡單，只要於 AlipayHK 首頁餘額，按「Ant Bank eM+」，或者經 AlipayHK 內的Ant Bank 小程式可以一鍵開通「Ant Bank eM+」，即可一鍵開戶及進行存款。

6步開通「eM+高收益賬戶」方法▼▼▼



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Ant Bank eM+開戶不設最低存款要求，無手續費及其他收費，且毋須額外下載其他手機App。另外，已完成 AlipayHK 身份認證用戶，可毋須再次提交身份證明文件，最快30秒*開通eM+戶口。

內地、澳門、海外都可用！淘寶免手續費



把 AlipayHK 電子錢包設定以eM+為付款方式後，無論是本地、內地、澳門、海外線上商店或實體店，只要是接受 AlipayHK 付款商戶，都可以使用；如進行繳費服務和淘寶購物，更可享零手續費優惠，相當化算。

信用卡增值賬戶同步賺簽賬回贈



如以信用卡增值AlipayHK 賬戶，之後再將該餘額存入eM+高收益存款賬戶中，增值時還能同步累積信用卡的簽賬回贈，例如使用渣打Smartcard為AlipayHK賬戶增值時，即可享受到1%的現金回贈，增值後的資金不但可以立即用於支付交易，還能自動轉入eM+帳戶賺取利息收入。

此外，用戶亦可選擇通過Ant Bank PayLater、渣打銀行或中國銀行提供的分期付款方式來增值AlipayHK賬戶，最高增值額度可達每月港幣10萬元。其中，Ant Bank自家推出的PayLater服務，在特定推廣期內提供首期免息及免手續費的優惠待遇。

增值到 AlipayHK 賬戶的資金就好似手機上的隨時可用現金，用戶就算突然急需一筆資金以應對突發情況，都無需好似一般信用卡一樣在自動櫃員機提取現金時承擔可能高達30%的高昂利息支出，呢個方式亦大大縮短申請傳統貸款所需的審批時間，真正的提高了資金使用的便利性及靈活性。

#數據截至2024年3月1日，依據16家傳統及虛擬銀行的官方網站所公佈之利率數據。

*30秒為最快開戶時間，實際開戶時間受個別情況而定。