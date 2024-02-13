網傳疑似正妹檢察官15分鐘性愛片！事主無認片中人　下場仍然悲慘

擁有甜美外表及才華洋溢的24歲越南檢察官鄧黎瓊江，因在大學修讀法律期間參加選美而成名，一向在社交媒體高調分享生活。可是自去年10月，網絡上流傳標題寫着「檢察官瓊江片段」的15分鐘性愛影片，在畫面中有年輕女子與男子發生親密行為，雖然事主一直沒有回應是否片中人，但她的上司卻以片中男子並非其丈夫為由，指控她出軌，她被迫辭去職位，並與丈夫離婚。



去年10月網上有段影片瘋傳，標題是「檢察官瓊江片段」、「當今最傑出的女孩」的15分鐘性愛影片。（影片截圖）

綜合外媒報道，現年24歲的鄧黎瓊江畢業於河內檢察大學法學院，是校內有名校花，她於2018年曾參加全國法律系正妹選拔賽，儘管最終20強止步，未能勝出，但已吸納不少粉絲及知名度，當時她接受媒體採訪時表示，「想參加更多才藝比賽，以提升自己的外表和個性內涵，不想浪費青春」。

擁有甜美外貌、才華出眾的鄧黎瓊江，不但是學霸，也常在社群高調分享日常生活，她喜歡購物、旅遊。

可是，去年10月網上有段影片瘋傳，標題是「檢察官瓊江片段」、「當今最傑出的女孩」的15分鐘性愛影片。從影片可見，有1名年輕女子與男子在酒店房間內有親密行為，吸引過百萬網民關注事件。

對於被指是性愛影片女角，鄧黎瓊江一直沒有回應是否片中人，但依舊面臨被「炒魷」命運，因檢察長以片中男子並非鄧黎瓊江的丈夫，以她出軌為由，她被迫辭去檢察官一職，同時與丈夫離婚。