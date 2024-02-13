與夫爭執　人妻誘未成年男「多人運動」　涉性罪行被捕揭離譜內情

美國有已婚婦人與家人度假時，遇到一班曲棍球少年隊員，其間她因與丈夫鬧翻，於是向其中兩名隊員傾吐與丈夫婚姻出問題，乘機進入男孩酒店房，並且進行「多人運動」，途中有男孩感不適而停止。最後涉案婦人因涉嫌犯下三級和四級性犯罪行為而被捕，並揭露離譜內情。



艾莉森與丈夫發生爭執後，誘使2名未成年男孩發生性行為而被捕。（網上圖片）

綜合外媒報道，居於美國明尼蘇達州的38歲婦人艾莉森（Allison Leigh Schardin），1月時與家人到羅斯威爾（Roseville）度假，當時來自科羅拉多州的男子曲棍球隊，同樣入住艾莉森一家下榻的酒店。

晚上艾莉森在酒店泳池巧遇2名15歲曲棍球隊員，大家閒談起來，此時艾莉森的丈夫出現，並與艾莉森爭執。事後艾莉森向這些男孩表示，與丈夫婚姻出問題，希望可以到他們的房間。

當時房間除了剛才2名男孩，還有另1名男孩，艾莉森指自己的年紀足以當他們的媽媽，其後她又與男孩們討論性愛話題，還詢問對方會多久進行1次性行為。接着艾莉森和2名男孩發生性行為，另1名男孩則旁觀並指導3人如何進行性行為。

其間有名男孩感到不適，着艾莉森趕快離開房間，聲稱因他們明天還要比賽。個多星期後，艾莉森出現在這支曲棍球隊的比賽場地，並待男孩回到科羅拉多州後持續傳訊息給他們。

最後艾莉森於2月1日被捕，指她涉嫌犯下三級和四級性犯罪行為，她被捕後承認曾和男孩接吻及進行性關係，其間她還向男孩索取避孕套，但她並沒準備要用，案件現正等候審理。