親戚拜年送經典雜餅！港男呻用1物盛戴好嘔心　網民：根本無心送

拜年送禮是心意，不過有時未必人人領情。有網民早前在網上發文，分享親戚拜年經歷，指有位甚少聯絡的親戚，突然拿了一盒「傳說中嘅紅色嘉X雜餅上嚟來」拜年，他覺得不合心意不特止，對方還用1個充滿魚腥味的紅色膠袋盛着，母親也嬲到只給了10元利市做回禮。帖引起不少網民共鳴，紛紛留言「都好過我親戚兩手空空咁上嚟，不過我覺得佢係應該要換過個袋嘅」、「你親戚根本冇心送」，有網民認為「嘉X雜餅而家都唔平㗎」。



港男呻親戚送來的是「傳說中嘅紅色嘉X雜餅」，還用1個似是裝過魚的腥味膠袋盛着盒餅。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有網民在網上討論區分享，指有位親戚平時不相往來，但早前新春期間，對方突然「笑到四萬咁口上嚟拜年逗利市」。樓主認為新年來逗利市十分正常，始終該親戚也有送禮上來，惟對方送來的是「傳說中嘅紅色嘉X雜餅」，他不但不喜歡這份禮物，對方還用1個似是裝過魚的腥味膠袋盛着，「可唔可以拎返個正常少少嘅袋嚟擺盒餅呀？」。

收到這份賀禮，連樓主母親也不高興，「真係睇到我哋眼都凸埋，阿媽嬲嬲地剩係畀咗$10利市畀佢就算」。

港男呻親戚拜年送經典雜餅。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來不少網民共鳴，有人留言「咁又過分咗啲」、「你親戚根本冇心送」、「咁佢上嚟係賺咗餐飯？」也有人笑言：「因為佢屋企有好多呢啲膠袋，遲啲就唔可以用嚟整垃圾，所以佢想盡快用咗佢。」

不過有網民認為沒有什麼大不了，「紅色膠袋，又唔係白色，有咩所謂？」、「嘉X雜餅，打開即刻食到我覺得OK，有親戚上嚟拜年次次都係1盒乜桃牌鮑魚麵，又不能拿上手即食，又要煮」、「嘉x雜餅而家都唔平㗎」。