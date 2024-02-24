渣！人夫名醫約炮女病人　被指威脅陪友上床　仲撐妻子告小三索償

「一世人流流長，總會愛上幾個人渣」，道出渣男無處不在。台灣1名人夫名醫涉濫用職務追求1名女病人，繼而發生多次關係，每次完事後支付1,500至5,000新台幣（約380至1,200港元）。而且名醫擔心被女方威脅性侵，強迫女病人簽下性交易收據，甚至要求女病人和他的朋友上床。最終其妻子揭發姦情時，控告小三侵害配偶權索償60萬新台幣（約15萬港元），女病人拜託情郎勸喻妻子撤控，但被對方嗆白癡，揚言「要讓太太把你告到死！」，更在網上批評小三是小偷，讓她忍無可忍，決定接受台媒訪問揭發名醫惡行。



涉案醫生沈能俊熱愛跳水。（沈能俊facebook圖片）

涉案醫生沈能俊今年60多歲，過往捲入不少爭議，沈男自小立志做飛行員，考上空軍官校後因飛行期間違紀遭開除，之後轉讀大學化學系和醫學院，畢業後曾在1間醫院擔任兒科醫生，隨後在新北市開診所，自己擔任院長。沈男熱愛跳水，2006年不滿政府禁止民眾在新店碧潭跳水，提出行政訴訟不果，翌年沈男想用行動捍衛跳水權，親自前往碧潭挑戰由21米高懸崖跳水，最終不慎受傷。

2012年5月，衞生局調查沈能俊診所，發現其有關受管制的安眠藥「史蒂諾斯」支出和結存數量和登記資料不符，被法院判偽造文書罪成拘役50天。沈男一度上訴，但遭法院駁回。同年12月，沈男年近90歲的母親因腹瀉入院，住院23日後離世，沈翌年4月起持續在facebook發文，質疑主診醫生醫術，過程長達2年，對方不堪煩擾決定提告，沈男誹謗罪成，被判入獄5個月，但可以易科罰金，同時需要向該名醫生賠償60萬（約15萬港元）。

沈男在新北市開診所，由自己擔任院長。（沈能俊facebook圖片）

單親媽媽H小姐（化名）接受當地傳媒訪問時表示，自己單身逾10年，2018年前往沈男診所看病，因而認識對方，當時沈男聲稱和妻子感情欠佳，希望和她進一步交往，H女知道對方有家室，所以當場拒絕，日後沒再到沈男診所看病，當時雙方斷了聯絡。

但這1場孽緣多年後才正式開始，沈男診所後來搬到H父經營的商店附近，沈男再度致電問候H女，2人開始恢復聯絡，直到大約3年前，H女兒子因患有盲腸炎，需要住院接受手術。沈男當時表示心痛，主動說要當其男友，令到H女開始墮入情網。

沈男某日藉詞前往其住處拜訪，其間一直作出肢體挑逗，更稱願意提供資助減輕女方經濟負擔，2人最終發生關係，但事後沈男提供5,000新台幣（約1,200港元），甚至取出1張「性交易收據」，寫明「找沈先生作愛，收到5,000元，言明作完後各奔東西、互不相干，口說無憑，以此為證」的紙條，要求她在上面簽名。沈男當時解釋擔心被她控告性侵，所以才想留下收據自保，同時要求她別想太多，H女只能答應。

沈男其後每周都到H女住所或旅館發生關係，完事後支付「零用錢」和叫她簽收據，金額由1,500至5,000新台幣不等（約380至1,200港元），沈男隨後有2名朋友由國外返台，要求H女和他們發生關係，揚言如果不從就會分手。H女被愛情沖昏頭腦，對沈男言聽計從，稱曾提供健保卡讓他詐領健保費，沈男每次給她50元（約12港元）作為報酬，沈男曾透露同時和2名女病人「約炮」，最初都只是當H女是「炮友」，令她無法接受提出分手，但沈男苦苦哀求「箍煲」，她才心軟復合。

沈男向各界道歉。（鏡新聞截圖）

姦情直到去年8月才被揭發，據了解，事緣去年8月，沈男向妻子求歡遭到拒絕，突然自爆「有活躍的性生活」，當場被妻子揭發出軌，沈男驚覺「禍從口出」，立即改稱自己只是嫖妓，但妻子繼續追問，沈男最終坦承有小三，並將名下房產過戶給妻子，同年9月簽文件答應每月上繳一半收入給妻子作為補償，同時承諾不會再犯，雙方達成和解。

沈男認為H女「逼得太緊」，所以趁機分手失去聯絡。由於H女對事件全不知情，所以到診所了解，當時沈妻剛好在診所，沈男嚇到變臉，揚言將她趕出診所。沈妻雖然原諒丈夫，但不想輕易放過H女，於是控告對方侵害配偶權，總共索償60萬新台幣（約15萬港元），案件近日在新北地方法院提堂。

H女表示，曾拜託沈男勸喻妻子撤告，但被沈男斥責白痴，甚至反嗆「我要讓太太把妳告到死！」，H父同樣不滿沈男態度，氣憤表示沈男明知其女兒患有精神疾病，還刻意接近，姦情被揭發後試圖置身事外，決定協助女兒捍衛權益。

案件引來各間傳媒追訪，沈男向各界道歉，承認「就是婚外情嘛」，和H女曾是男女朋友關係，但被妻子發現後就已經沒有再聯絡。他強調自己沒有詐領健保費，無和其他女病人偷腥，更沒有要求H女和其朋友上床。

同時沈男在facebook上載閉路電視截圖，可見截圖內有H女，指控對方2022年初經常在診所出沒和偷竊，「有告知其犯行但仍執迷不悟，…並在外散播不實言論滋生事端，嚴重破壞診所聲譽」，目前診所已經報案，新北地方法院正在審理案件，若再有其他誹謗或造成傷害事情，「將全數採證並委由律師提告，絕不寬恕」，但H女回應沒有偷過財物，反叫對方出示證據。

（綜合）