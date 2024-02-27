送兔迎龍　打工仔宜為強積金作更佳部署

送兔迎龍，新一年各位打工仔可能會考慮轉工，尋求新發展。大家要留意每一次轉工，都有機會衍生新的強積金個人賬戶，如果各位要同時間管理多個個人賬戶，不僅費時，亦難以對自己的強積金投資作全面的審視。



所以新年新開始，大家應及早整合自己的強積金賬戶，方便管理，並按自己的需要調整強積金投資。下文我們邀請了友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜女士(Amelie)及她的團隊，為大家分享強積金管理的精明錦囊，助大家為退休儲備增值！



友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜女士(Amelie)及她的團隊為大家分享選擇強積金服務供應商的貼士。

錦囊一：留意強積金基金的種類及回報

強積金是本港一眾打工仔的重要退休儲備，投資回報當然非常重要。但市場上的強積金計劃選擇眾多，揀選優質的強積金服務供應商和產品更顯重要。

友邦香港(AIA)理解打工仔的投資目標，都希望投資有回報。記者特別翻查市場截至2023年12月31日的數據，AIA 整體強積金一年、三年及五年平均回報交出了亮眼成績表。而過去一年，AIA旗下強積金基金亦獲得多個業界獎項，當中包括《指標》年度強積金大獎、《積金評級》「強積金大獎」及《彭博商業周刊》領先基金大獎等，成績獲得業界肯定。

現時AIA的強積金平台上有20項風險程度不同的強積金基金，基金涵蓋各地區及資產類別，供成員在不同市況及人生階段作適切調配，在退休路上與成員結伴同行。

AIA又鼓勵大家，除了留意基金回報之外，亦可增加對不同基金的瞭解，例如近年大家熱烈討論的ESG投資。AIA早於2006年已洞悉此趨勢，率先將ESG概念加入強積金基金選擇中，供成員藉此涉足可持續投資領域。

錦囊二：考慮低收費基金

強積金市場上的基金選擇有接近380項，收費各異，管理費每年可高達1.94%。AIA提供近10項低收費基金# ，管理費低至0.75% *，以及一些特色基金，例如採用動態資產配置策略的強積金基金、針對特定市場及區域的專項基金、適合保守投資風格的固定入息基金等，全力為市民提供多元投資選擇。

錦囊三：積金管理數碼化

AIA又指出，現今世界已進入全面數碼化的時代，鼓勵大家擁抱科技，透過強積金服務供應商提供的不同電子工具管理強積金投資。AIA亦不斷將服務數碼化，成員可因應市況，透過其網上平台或手機應用程式，隨時隨地不限次數^ ，在短至一天內免費轉換由不同基礎基金經理管理的強積金基金，更及時捕捉投資機遇。成員還可透過手機應用程式，查閱賬戶內容、更新聯絡資料及與AIA聯繫等，一站式管理強積金及其他AIA賬戶。

AIA現時有為僱員提供整合強積金個人賬戶優惠，詳情可聯絡AIA或您的AIA專業財務策劃顧問。

另外，隨著大家的強積金資產日漸增長，整合強積金賬戶變得越來越重要，AIA推出了市場首創「網上轉移強積金資產服務」，相對填交紙本表格足足省下約一半時間，減省繁瑣程序，大大提升成員管理強積金的積極性。由即日起至2024年3月31日，整合強積金至AIA，可享首年管理費半價及額外紅利雙重優惠 @。大家可以主動聯絡AIA或您的AIA專業財務策劃顧問檢視強積金表現及狀況，更積極管理強積金，整合賬戶方便管理兼享優惠。

#低收費基金是指基金開支比率≦1.3%或基金管理費(包括保證費，如適用)≦1%的基金。資料來源：強制性公積金計劃管理局網頁，資料截至2023年2月28日。

*淨資產值的百分比，以年率計。

^保證組合除外，此基金只可於每個計劃年度內轉換至其他基金一次。透過互動語音回應系統或互動網頁進行的轉換或重新分配均毋須繳費，惟或會被收取一項使用費(現時獲豁免)。

@優惠須受條款及細則約束。詳情請瀏覽 https://bit.ly/43v6yKD。

