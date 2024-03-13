情侶爭執！女子遭推落路軌被列車輾過　需截肢保命　狠男後續是…

美國紐約地鐵發生駭人意外！一對情侶在車站月台發生激烈爭執，男方竟趁列車駛進月台時將女友推落路軌，女友被列車輾過，夾在2卡車廂中間嚴重受傷，送院後雙腳需截肢保命。涉案男友事發後的反應竟是立即逃離現場，惟當晚即被警方拘捕，被控以企圖謀殺及嚴重傷人等罪。



綜合外媒報道，事件發生在紐約曼克頓下地的福爾頓街（Fulton Street Station）車站內，29歲女子在3月9日上午與男友瓦爾迪茲（Christian Valdez）在車站月台上發生激烈爭執，當列車進月台時，瓦爾迪茲竟趁機將女友推落路軌，女方被列車輾過。

現場有目擊者曾參與伊拉克戰役，由於他受過醫療訓練，因此下去路軌向傷者提供協助，他看到傷者卡在２節列車中間。當時不少民眾與傷者談話，盡量令她冷靜下來，避免陷入昏迷，目擊者指傷者說了很多話，指自己不該這樣被對待，亦擔心會失去雙腿。

女事主隨即被送往醫院急救，最終需截肢保命。（影片截圖）

警方指，紐約州立大都會運輸署（MTA）在事發後立即切斷路軌供電，而傷者隨即被送往醫院急救，最終需截肢保命。

男友瓦爾迪茲事發後立即逃離現場，不過警方在當晚將他逮捕，並控以企圖謀殺與嚴重傷人等罪。