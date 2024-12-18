《北上玩樂消費》簡易問答遊戲 ｜ 得獎結果公布

《香港01》舉辦的《北上玩樂消費》簡易問答遊戲早前經已圓滿結束，首2,500位參加會員完成遊戲後可獲888「01積分」獎賞 。同時，回答指定問題「試分享您最喜歡的北上消費熱點 ?」的會員，經由編輯評選後，有機會贏走「美國品牌256GB平板電腦乙部」 ！



經編輯們評選後 ，挑選出3個最有趣味和見聞獨特性的答案，得獎名單如下（排名不分先後）：

第一位得獎者：Y**** K*** H***

「我最喜歡的北上消費熱點是南山南頭古城一帶，走進有1700年歷史的南頭古城就像走進時光隧道一樣，帶領著你見證中國由歷史走到至現代化。南頭古城的一石一木仍然保留歷史氣息，但內部引進不少文藝小店、咖啡店，穿梭南頭古城，視覺、嗅覺都有著全新、獨特的體驗！難怪這個地方吸引了不同年齡階層人士到訪打卡，這個石屎森林中的文化保育區是時代與文化的最佳示範，強烈建議大家去參觀，定必流連忘返！」

第二位得獎者：L* M** Y**

「近來每逢週末都同閨蜜北上深圳，最常去一定是高新園站的萬象天地，商場佔地極廣而且交通方便，地鐵出口即可直達商場。餐廳商店林立，有各款高質中西美食以及港人至愛的茶飲店。另外仲會不定期舉辦個展與裝置藝術，讓大家可以盡情拍照打卡，是個能與知己情人享受週末的好地方。」

第三位得獎者： Y* K*** C****

「最鍾意去南山區個OCT創意文化園「華僑城」。呢個文化園係由工業區改造而成，有好多特色工作坊、藝術展覽同設計店舖。可以參加一啲即興手作坊，譬如陶藝、皮具製作，甚至畫畫班，玩完仲可以帶作品返屋企，好有紀念價值！當然，唔想搞咁多野，要純消費一樣可以喺度買到好多平既設計精品。附近仲有好多好餐廳同咖啡廳！講完已經想再去啦！」

註1：以上得獎者已獲《香港01》電郵通知，有關獎品詳情和兌換方法，可以參考電郵內容。

註2：以上分享內容由得獎者授權提供，並不代表《香港01》立場。

註3：積分將於此文章發佈後7-10個工作天內，直接傳入得獎者的會員帳戶中。

*活動受條款及細則約束，詳情可：按此。