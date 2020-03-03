3月女人大哂!! 我哋香港01好照顧每一位會員嘅需要，無論您係男士定女士，我哋都準備咗最啱您嘅獎賞俾您兌換嚟喺38婦女月自用或者送俾您愛嘅女士!

除咗禮品，等會員部小編都預告一下今個3月我哋有啲咩活動同遊戲可以俾您輕鬆賺分啦!

3月送分攻略

🔑第一擊: 由2020年3月4日起，逢星期三都會於「01會員專區」派發380「01積分」軍糧包，每人限領一次呀!

🔑第二擊: 由2020年3月10日起至3月31日，每人可領取 文中自有黃金屋」一次，限量10,000名。(記住3月10日入去「01會員專區」搵佢出嚟呀)

🔑第三擊: 由2020年3月23日起，一連五日都會有每日神秘送分活動舉行，詳情唔講您知住!記住入嚟「01會員專區」留意住呀!

*所有賺取01積分活動均受其個別之條款及細則之約束，香港01有限公司保留一切修改、更改活動內容詳情之權利。

講完賺分，等我哋講解吓今個月新上架嘅「會員獎賞」有咩至筍item先!

3月精選獎賞 (以下禮品全部已包括直送到您屋企嘅運費架啦!)

👍第一位: 瑞典Nathome旅行折叠多功能電煮鍋

大家都應該記得邊爐家族嘅19人聚會，出街打便爐、人多聚集當然風險比較高啦!不如換返個瑞典Nathome旅行折叠多功能電煮鍋啦!

而家只需要2,000「01積分」+ $245，就可以兌換到喺屋企打便爐啦!

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👍第二位: Greentech便攜空氣淨化器

2,999「01積分」+$665即可入手!

產品詳情

• 一插即用，行貨三腳

• 採用活性氧及電離技術

• 有效殺死細菌、病毒

• 有效消除香煙或竉物氣味

• 能覆蓋325平方尺的空間(適用於房間、浴室、辦公室 或其他細小空間)

• 重量只有12oz

• 美國品牌

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👍第三位: Mahaton可攜式紫外線消毒器

每日使用的物品例如電話耳機，經常滋生細菌，Mahaton 可以自動幫你殺菌，只要放入機器內3分鐘即完全殺菌。同時適合用於BB用品，以UVC燈殺菌，十分安全！

242mm大小附手把，便於攜帶

UVC 紫外線殺菌，安全可靠

密封式殺菌，360死角清除細菌

自動定時3分鐘停止

開啓後5秒鐘內殺死高達99.99%的有害細菌

適用於電話/耳機/匙子/叉子/奶瓶/牙刷/美容工具等

2,999「01積分」+$775就換到Mahaton可攜式紫外線消毒器!

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👍第四位: C80 DLP掌心智能投影機

想享受個人化的影視娛樂或將自己房間變成迷你影院曾經是一個奢侈的夢想，但C80，一部性價比高的掌心智能投影機，雖然只有6cm大小，但投影影像可達至120吋，讓我們不再受空間的規限而輕輕鬆鬆地將你嘅夢想實現。

規格

• 大小：約 6 x 6 x 6 cm

• 內置立體聲擴音器，可外加擴音器

• 50 ANSI流明，影像大小達120吋

• 內置 8GB容量

• 觸控板面控制

• 內置 Android 系統支援 Google Play可任意下載 Apps，如 Nexfix、Youtube 等影視app

• 智能梯形校正自動校正投影

• 支援多個影像輸入： HDMI (PS4/Switch/Xbox/notebook)； Wifi (smart phone/tablet/notebook)；Bluetooth/Airplay (Android/iPhone)

4,999「01積分」+$1,430就可以喺屋企都享受到戲院大銀幕感覺!

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👍第五位: Jabra全無線藍牙耳機 (Elite Active 65t)

主體尺寸: 長 27 x 寬 30 x 高 22.5mm，充電盒 長 72 x 寬 51 x 高 26.5mm

重量: 單聲道 / 雙聲道 6.5g 右耳機 5.8g 左耳機，充電盒 67g

使用材質（外部）: PC/ABS 塑膠。矽膠。鍍金線

線長: 300 mm

被動消噪:有

環境噪音抑制: 有，4 麥克風系統

風噪聲防護: 有，4 麥克風系統 + 開放式音腔設計

加速計: 利用整合式動態感應器追蹤你的體能及運動表現

揚聲器尺寸: 6.0 × 5.1mm

揚聲器靈敏度: 在 1kHz/1mW 之下為 103dBSPL

揚聲器阻抗: 在 1kHz 之下為 16Ω ±15%

揚聲器最大輸入功率: 8mW

揚聲器頻率範圍: 20Hz - 20kHz

麥克風種類: 4 x MEMS

麥克風靈敏度: -38 dBV/Pa

麥克風頻率範圍: 100Hz - 10kHz

麥克風頻寬: 100Hz - 8kHz

認證 藍牙: 5.0、CE、FCC、IC、RoHS、REACH、MFI、proposition 65

佩戴、舒適及耐用性

IP 56 等級: 防汗防塵

耳機型式: 入耳式

自動開啟電源: 從充電盒中取出耳機時

自動暫停播放: 從一耳取下耳機即自動暫停

通話時間: 15 小時（包括在充電盒中充電 2 次）

待機時間: 失去連線 15 分鐘後自動關閉，或無活動 60 分鐘後自動關閉

充電時間，以專用 USB 壁式充電器: (500mA) 充飽電, 2 小時

接頭:（迷你插頭、USB…等） Micro USB

支援的藍牙規範: 耳機規範 1.2 版、免持規範 1.7 版、A2DP 1.3 版、AVRCP 1.6 版、PBAP v1.1 版

近場通訊功能（NFC）: 無

藍牙規格: 藍牙 5.0

操作範圍: 最遠 10 公尺（33 英呎）

配對裝置: 最多 8 台，可同時連接 2 台裝置

多機連接: 可同時連接 2 台裝置

以1,000「01積分」+$1,280換到Jabra全無線藍牙耳機啦!

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👍第六位: Momax Q.Pad Max 15W 無線快速充電器

輸入: 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A

輸出: 5V/1A, 9V/1A, 9V/1.67A (15W最大)

極速快充：最強15W無線快充，比傳統無線充電，提升3倍輸出

超薄設計：只有10mm厚

兼容手機保護殼：無需取出手機保護殼就能為設備無線充電(金屬和磁性保護殼除外)

安全可靠：備有過充、過壓和過流保護

支援Qi 的產品包括iPhone XS Max、XS/X、XR、8/8 Plus、Samsung S9/ S9+、Note9/8、S7 Edge、HUAWEI Mate 20 Pro等

2,900「01積分」+$280就可以無障礙充電啦!

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