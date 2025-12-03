「您擁有快樂人生嗎？」｜額外獎賞結果公布

「您擁有快樂人生嗎？」有獎問答早前經已圓滿結束，當中完成問答的會員有機會賺取 388「01積分」，問答當中可選擇回答指定問題：「分享您心目中獲得快樂的要訣」，答案如果被編輯評審選中，仲可以贏走【商場禮品卡$2,000】(名額1個) 或【五星級酒店雙人晚餐$2,000】(名額1個)。



經小編一輪評審後，挑選出當中最觸動人心的答案，並選出以下得獎者，得獎者可獲得「商場禮品卡$2,000乙張」或「五星級酒店雙人晚餐$2,000乙份」，得獎答案如下：

得獎者：Y** W** L**

「快樂的要訣在於 「活在當下，知足感恩」：少與他人比較，多珍惜擁有的事物；培養小確幸的心態，一杯咖啡、一本好書都能帶來滿足感。保持好奇心，嘗試新體驗，同時學會放手不執著。與其追逐虛幻的完美，不如享受過程中的微小快樂，並與在乎的人分享溫暖。真正的快樂，往往來自簡單而真實的當下。」

得獎者：C***** W*** N** N***

「獲得快樂是一個需要自我覺察與實踐的過程，不同的人可能適合不同的方式，快樂的敵人往往是「別人擁有的比我多」。專注於自己的成長，而非社會標準的「完美」。接納負面情緒與失敗，它們是成長的必經之路。快樂不是永遠積極，簡單的「正念練習」能減少焦慮，提升幸福感。規律運動釋放安多酚，充足睡眠穩定情緒。快樂是一種選擇，而非命運的禮物」

